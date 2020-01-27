«Боруссия» близка к покупке Джана за 23 миллиона

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, немецкий клуб практически договорился о приобретении хавбека за 23 миллиона евро.

Самому футболисту «Боруссия» готова предложить контракт до лета 2024 года.