«Боруссия» близка к покупке Джана за 23 миллиона

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, немецкий клуб практически договорился о приобретении хавбека за 23 миллиона евро.
Самому футболисту «Боруссия» готова предложить контракт до лета 2024 года.
- Рыночная стоимость Джана – 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ювентус» всего восемь матчей.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.