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«Боруссия» близка к покупке Джана за 23 миллиона

27 января 2020, 20:23
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, немецкий клуб практически договорился о приобретении хавбека за 23 миллиона евро.

Самому футболисту «Боруссия» готова предложить контракт до лета 2024 года.

  • Рыночная стоимость Джана – 30 миллионов евро.
  • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ювентус» всего восемь матчей.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Германия. Бундеслига Италия. Серия А Боруссия Д Ювентус Джан Эмре
Комментарии (1)
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Dgad
1580191273
Это ему карма за Ливерпуль, играл там и проблем не знал бы, с Клопом прогрессировал, ушел в Юве за трофеями...ну ну..
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