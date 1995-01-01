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    «Боруссия» близка к покупке Джана за 23 миллиона

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан, скорее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, немецкий клуб практически договорился о приобретении хавбека за 23 миллиона евро.

    Самому футболисту «Боруссия» готова предложить контракт до лета 2024 года.

    • Рыночная стоимость Джана – 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 26-летний игрок провел за «Ювентус» всего восемь матчей.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (60,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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