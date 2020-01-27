Глушаков: «В Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это все же не русская баня»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

«Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.

Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это все же не русская баня», – сказал Глушаков.

Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.

В сентябре 2018 года Дарья Глушакова , супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой.

, супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой. В феврале 2019 года Глушаковы официально развелись.

Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»