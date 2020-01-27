Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «В Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это все же не русская баня»

Глушаков: «В Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это все же не русская баня»

27 января 2020, 15:26
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

«Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.

Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это все же не русская баня», – сказал Глушаков.

  • Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
  • В сентябре 2018 года Дарья Глушакова, супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой.
  • В феврале 2019 года Глушаковы официально развелись.

Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vka1970
1580129487
Глушаков везде грязь найдёт. Даже в сауне.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1580130880
Теперь можешь не "париться", Дашке ты там недоступен!
Ответить
Plyash
1580132009
Дениска,тебя баня точно до Цугундера доведёт,придурок
Ответить
upiter622
1580135621
Мне вот не понятно,как свинина попала на стол мусульманам?
Ответить
VVM1964
1580139112
Попариться можно , но не наливают и девок нет (((
Ответить
mikhan.voronov
1580141265
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- http://maner.2sms.ru
Ответить
paracetamol
1580142894
Ты бы о игре думал, а то сделает тебе Кадыр секим башка!
Ответить
KOLBIS
1580144512
И веники не веники,а розги...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+