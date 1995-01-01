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    Глушаков: «В Грозном ходим в сауну. Попариться можно, но это все же не русская баня»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

    «Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.

    Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это все же не русская баня», – сказал Глушаков.

    • Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
    • В сентябре 2018 года Дарья Глушакова, супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой.
    • В феврале 2019 года Глушаковы официально развелись.

    Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11439

      vka1970 16 минут назад

      Глушаков везде грязь найдёт.
      Даже в сауне.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1482

      VGreen > vka1970 5 минут назад

      как и ты, судя по всему

      0
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