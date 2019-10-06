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    Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился в своем инстаграме походом в баню. Компанию хавбеку составили защитник «Торпедо» Роман Шишкин и полузащитник «Химок» Михаил Тихонов.

    «Давно не виделись, брат! Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники.

    Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жeн обязательно сделаю бесплатный!» – подписал фотографию из бани Глушаков.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    • Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
    • В сентябре 2018 года Дарья Глушакова, супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой.
    • В феврале 2019 года Глушаковы официально развелись.

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии9
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      Рейтинг: +705

      rammax fcsm 51 минуту назад

      веник себе в жопу засунь, шкура подлая....

      1
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      Рейтинг: +578

      Сенситив 52 минуты назад

      теперь в команде, где гарем у каждого, Глушак,
      вот и о бане с бабами все мысли, как-то так...))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11416

      ВетеR 56 минут назад

      Не напарился ещё, дебилушка ?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1529

      Борат 57 минут назад

      Промесу бесплатный абик)))

      0
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      Рейтинг: +1806

      absent32 59 минут назад

      и приглушат тебя там мужики этих жен)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2538

      uBaH_ 1 час назад

      Опять высер на уровне обиженной малолетки

      2
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      Рейтинг: +17776

      VVM1964 1 час назад

      Осторожнее - одна крылатая фраза из известного фильма ( " КАБАКИ И БАБЫ ДОВЕДУТ ДО ЦУГУНДЕРА " ) уже сыграла плохую шутку в отношении двух не без известных персонажей .

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      Рейтинг: +116

      Серж 69 1 час назад

      Ты об игре думай своей больше,а не о всяких там входах и выходах.

      0
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      Рейтинг: +5114

      Старикан 1 час назад

      Совсем не удивил! А что еще от него ожидать?

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