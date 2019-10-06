Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился в своем инстаграме походом в баню. Компанию хавбеку составили защитник «Торпедо» Роман Шишкин и полузащитник «Химок» Михаил Тихонов.

«Давно не виделись, брат! Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники.

Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жeн обязательно сделаю бесплатный!» – подписал фотографию из бани Глушаков.

text text text Публикация от text (@glushak8) 6 Окт 2019 в 11:19 PDT