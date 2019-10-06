Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

веник себе в жопу засунь, шкура подлая....
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился в своем инстаграме походом в баню. Компанию хавбеку составили защитник «Торпедо» Роман Шишкин и полузащитник «Химок» Михаил Тихонов.
«Давно не виделись, брат! Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали как держать веники.
Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жeн обязательно сделаю бесплатный!» – подписал фотографию из бани Глушаков.
- Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» этим летом на правах свободного агента.
- В сентябре 2018 года Дарья Глушакова, супруга Дениса, застала тогда еще полузащитника «Спартака» в бане с проституткой.
- В феврале 2019 года Глушаковы официально развелись.