Глушаков: «Живу рядом с проспектом Путина, который пересекается с проспектом Кадырова. Красиво сделали»

Если бы у Дениса хотя бы временами пересекались мозг с совестью, в такой бы дыре сейчас не торчал. А так пускай себе хоть на улицу дураков переезжает .
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.
«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», – сказал Глушаков.
- Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» летом 2019 года.
Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»