Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Живу рядом с проспектом Путина, который пересекается с проспектом Кадырова. Красиво сделали»

Глушаков: «Живу рядом с проспектом Путина, который пересекается с проспектом Кадырова. Красиво сделали»

27 января 2020, 14:26
20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», – сказал Глушаков.

  • Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» летом 2019 года.

Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис Путин Владимир
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aldo.CSKA
1580125113
Фу бл*, ща блевану
Ответить
Путник 13
1580126189
Им надо породниться с Тарасовом. Оба любят жопу лизать вождям.
Ответить
vsolon
1580126750
нашел чем гордиться -казак ***
Ответить
la verdad
1580126999
Оба проспекта ведут в опу
Ответить
vka1970
1580129693
Если бы у Дениса хотя бы временами пересекались мозг с совестью, в такой бы дыре сейчас не торчал. А так пускай себе хоть на улицу дураков переезжает .
Ответить
Plyash
1580131241
Блиннн,а почему в Москве нет проспекта Путина,а его пересекали бы улицы Медведева,Чубайса,Мутко ну и далее остальные члены-руководы? А может есть,а я не в теме?
Ответить
Garrincha58
1580132793
скромненько, раньше города называли своими именами сейчас только проспекты
Ответить
Valeron2790
1580134207
Проспект лизнувшего глушака там не появится, как ты не старайся, очколиз ё.б.а.н.ы.й.
Ответить
yarik1_78
1580137964
Оба проспекта ведут к станции конечной.
Ответить
Боцман59rus
1580139463
А ума не прибавилось, горбатому могила
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+