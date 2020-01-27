Глушаков: «Живу рядом с проспектом Путина, который пересекается с проспектом Кадырова. Красиво сделали»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

«Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», – сказал Глушаков.

Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» летом 2019 года.

Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»