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    Глушаков: «Живу рядом с проспектом Путина, который пересекается с проспектом Кадырова. Красиво сделали»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о жизни в Грозном.

    «Я живу рядом с улицей Путина. Проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали. Успел побывать в нескольких местных музеях: Музей Ахмата Кадырова и Национальный музей Чеченской республики. Видел кабинет Ахмата Кадырова, его вещи, награды. Ничего помпезного в его доме нет, простая рабочая обстановка», – сказал Глушаков.

    • Глушаков перешел в «Ахмат» из «Спартака» летом 2019 года.

    Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11439

      vka1970 12 минут назад

      Если бы у Дениса хотя бы временами пересекались мозг с совестью, в такой бы дыре сейчас не торчал. А так пускай себе хоть на улицу дураков переезжает .

      0
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      Рейтинг: +4195

      la verdad 57 минут назад

      Оба проспекта ведут в опу

      0
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      Рейтинг: +276

      vsolon 1 час назад

      нашел чем гордиться -казак ***

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2945

      Путник 13 1 час назад

      Им надо породниться с Тарасовом. Оба любят жопу лизать вождям.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +607

      PassCSKA 1 час назад

      Фу бл*, ща блевану

      3
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      Рейтинг: +2028

      Борат 1 час назад

      пригласи тарасова на экскурсию - вместе каааак лизнёёёёте !
      гы-гы

      -2
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      Рейтинг: +72

      борат и alarm Питушки > Борат 39 минут назад

      и дзюбу ********** хахахахахха

      4
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      Рейтинг: +2652

      Alekxei Z. 1 час назад

      Увековечали лучших людей нашего зоопарка.

      3
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