«Спартак» выиграл турнир среди болельщиков клубов РПЛ, победив в финале «Зенит»

Как и анонсировалось, в Краснодарском крае прошел турнир среди болельщиков клубов РПЛ. Победа осталась за «Спартаком».

В финале москвичи обыграли фанатов «Зенита». В полуфинале спартаковцы оказались сильнее болельщиков ЦСКА.

«Спартак» одержал победу на турнире болельщиков РПЛ, который завершился в СочиПарни, красавцыВ финальном матче красно-белые, по пенальти, оставили без титула соперников из Питера а в полуфинале выбили из борьбы поклонников ЦСКА pic.twitter.com/F5B6kcizcJ