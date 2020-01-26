«Спартак» выиграл турнир среди болельщиков клубов РПЛ, победив в финале «Зенит»

Бомжей и тут опрокинули.
С победой !
Как и анонсировалось, в Краснодарском крае прошел турнир среди болельщиков клубов РПЛ. Победа осталась за «Спартаком».
В финале москвичи обыграли фанатов «Зенита». В полуфинале спартаковцы оказались сильнее болельщиков ЦСКА.
- Весенняя часть РПЛ стартует в последнюю декаду февраля.
- В таблице лидирует «Зенит».
- Финансовую поддержку турниру болельщиков оказал РФС.
«Спартак» одержал победу на турнире болельщиков РПЛ, который завершился в СочиПарни, красавцыВ финальном матче красно-белые, по пенальти, оставили без титула соперников из Питера а в полуфинале выбили из борьбы поклонников ЦСКА pic.twitter.com/F5B6kcizcJ— Supporters Group News (@SupportersNews) January 26, 2020