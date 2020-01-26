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    «Спартак» выиграл турнир среди болельщиков клубов РПЛ, победив в финале «Зенит»

    Как и анонсировалось, в Краснодарском крае прошел турнир среди болельщиков клубов РПЛ. Победа осталась за «Спартаком».

    В финале москвичи обыграли фанатов «Зенита». В полуфинале спартаковцы оказались сильнее болельщиков ЦСКА.

    • Весенняя часть РПЛ стартует в последнюю декаду февраля.
    • В таблице лидирует «Зенит».
    • Финансовую поддержку турниру болельщиков оказал РФС.

    Источник: твиттер Supporters Group News

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11430

      vka1970 33 минуты назад

      Бомжей и тут опрокинули.
      С победой !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4651

      3a zenit 39 минут назад

      прикинь,болельщики лучше играют чем основная команда хряков)чипиёны

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3637

      RotBerg 59 минут назад

      Левников судил турнир?)))

      0
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      Рейтинг: +51

      Волька 1 час назад

      Бомжей опять порвали!Вперед Спартак!

      1
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      Рейтинг: +7131

      derrik2000 1 час назад

      Всем скучно и грустно без чемпионата.
      Иначе бы на эту "новость" откликнулись только в доброжелательном тоне.

      2
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      Рейтинг: +1603

      alarm 1 час назад

      очевидно же, что наши спецом слили по пенальти, чтобы послушать визги хряков)

      -1
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      Рейтинг: +7131

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      Опять без "коронки"...(((
      Что с тобой случилось???
      Заболел или память потерял???

      ПОСТ НЕ ЗАСЧИТАН! ))))))))))))))))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9058

      Диктор 1 час назад

      Это истинная победа по факту.

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