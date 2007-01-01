«Цель – объединить болельщиков». РПЛ проведет турнир среди фанатов клубов

Понимание достигается не такими турнирами - пыль в глаза. Оно достигается отказом от глупых инициатив, типа увеличения РПЛ до 18, и реальным контролем работы судей с соответствующими оргвыводами.
Перед началом весенней части РПЛ в Дагомысе состоится турнир среди болельщиков клубов. Помимо фанатов, в командах допускается участие одного ветерана представляемого клуба.
«Цель – объединить болельщиков, создать условия для взаимодействия их клубных объединений, укрепить связи с РПЛ. Надеюсь, этот турнир станет новым шагом в плане понимания между теми, кто руководит нашим футболом, и теми, без кого он немыслим», – рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.
- Весенняя часть РПЛ стартует в последнюю декаду февраля.
- В таблице лидирует «Зенит».
- Финансовую поддержку турниру болельщиков оказал РФС.