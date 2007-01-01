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    «Цель – объединить болельщиков». РПЛ проведет турнир среди фанатов клубов

    Перед началом весенней части РПЛ в Дагомысе состоится турнир среди болельщиков клубов. Помимо фанатов, в командах допускается участие одного ветерана представляемого клуба.

    «Цель – объединить болельщиков, создать условия для взаимодействия их клубных объединений, укрепить связи с РПЛ. Надеюсь, этот турнир станет новым шагом в плане понимания между теми, кто руководит нашим футболом, и теми, без кого он немыслим», – рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

    • Весенняя часть РПЛ стартует в последнюю декаду февраля.
    • В таблице лидирует «Зенит».
    • Финансовую поддержку турниру болельщиков оказал РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22680

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Понимание достигается не такими турнирами - пыль в глаза. Оно достигается отказом от глупых инициатив, типа увеличения РПЛ до 18, и реальным контролем работы судей с соответствующими оргвыводами.

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