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  • «Цель – объединить болельщиков». РПЛ проведет турнир среди фанатов клубов

«Цель – объединить болельщиков». РПЛ проведет турнир среди фанатов клубов

22 января 2020, 10:50

Перед началом весенней части РПЛ в Дагомысе состоится турнир среди болельщиков клубов. Помимо фанатов, в командах допускается участие одного ветерана представляемого клуба.

«Цель – объединить болельщиков, создать условия для взаимодействия их клубных объединений, укрепить связи с РПЛ. Надеюсь, этот турнир станет новым шагом в плане понимания между теми, кто руководит нашим футболом, и теми, без кого он немыслим», – рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

  • Весенняя часть РПЛ стартует в последнюю декаду февраля.
  • В таблице лидирует «Зенит».
  • Финансовую поддержку турниру болельщиков оказал РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
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