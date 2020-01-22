«Цель – объединить болельщиков». РПЛ проведет турнир среди фанатов клубов

Перед началом весенней части РПЛ в Дагомысе состоится турнир среди болельщиков клубов. Помимо фанатов, в командах допускается участие одного ветерана представляемого клуба.

«Цель – объединить болельщиков, создать условия для взаимодействия их клубных объединений, укрепить связи с РПЛ. Надеюсь, этот турнир станет новым шагом в плане понимания между теми, кто руководит нашим футболом, и теми, без кого он немыслим», – рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.