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  • Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно»

Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно»

26 января 2020, 16:44
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Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился ожиданиями от перестановок в судейском руководстве РФС. Департамент судейства возглавил венгр Виктор Кашшаи.

— Реформировать судейский корпус в России теперь будут Ашот Хачатурянц и Виктор Кашшаи. Уже встречались с новым руководством?

— С Ашотом Рафаиловичем должны увидеться на сборах перед возобновлением чемпионата. Я так понимаю, как раз там и будут озвучены идеи. С Виктором мы общались по телефону. Знаю его уже очень давно. Он классный арбитр и человек. Кашшаи хотел узнать, когда и как у нас проходят сборы, тренировки, как готовимся к играм. В целом это был чисто профессиональный разговор, который вряд ли интересен общественности. Надеюсь, смена руководства немного снизит негативный фон вокруг судей. Поверьте, нам это важно.

  • Кашшаи имеет опыт работы не на одном чемпионате мира.
  • Венгр завершил карьеру судьи в этом году.
  • РПЛ выйдет с паузы в последнюю декаду февраля.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (1)
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Dimka_Foxy
1580056915
Сегодня Егорова в магазине видел, вернулся на родину, весь обросший, отдыхает наверно
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