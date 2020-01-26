Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился ожиданиями от перестановок в судейском руководстве РФС. Департамент судейства возглавил венгр Виктор Кашшаи.

— Реформировать судейский корпус в России теперь будут Ашот Хачатурянц и Виктор Кашшаи. Уже встречались с новым руководством?

— С Ашотом Рафаиловичем должны увидеться на сборах перед возобновлением чемпионата. Я так понимаю, как раз там и будут озвучены идеи. С Виктором мы общались по телефону. Знаю его уже очень давно. Он классный арбитр и человек. Кашшаи хотел узнать, когда и как у нас проходят сборы, тренировки, как готовимся к играм. В целом это был чисто профессиональный разговор, который вряд ли интересен общественности. Надеюсь, смена руководства немного снизит негативный фон вокруг судей. Поверьте, нам это важно.