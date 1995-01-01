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    Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился ожиданиями от перестановок в судейском руководстве РФС. Департамент судейства возглавил венгр Виктор Кашшаи.

    — Реформировать судейский корпус в России теперь будут Ашот Хачатурянц и Виктор Кашшаи. Уже встречались с новым руководством?

    — С Ашотом Рафаиловичем должны увидеться на сборах перед возобновлением чемпионата. Я так понимаю, как раз там и будут озвучены идеи. С Виктором мы общались по телефону. Знаю его уже очень давно. Он классный арбитр и человек. Кашшаи хотел узнать, когда и как у нас проходят сборы, тренировки, как готовимся к играм. В целом это был чисто профессиональный разговор, который вряд ли интересен общественности. Надеюсь, смена руководства немного снизит негативный фон вокруг судей. Поверьте, нам это важно.

    • Кашшаи имеет опыт работы не на одном чемпионате мира.
    • Венгр завершил карьеру судьи в этом году.
    • РПЛ выйдет с паузы в последнюю декаду февраля.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2637

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ваша профпригодность и обьективность может снизить негативный фон.
      Лично я хотел бы не увидеть на матче Зенит -Спартак ( уже в следующим сезоне ) Вилкова. В любой ипостаси...

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