Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно»

Ваша профпригодность и обьективность может снизить негативный фон.
Лично я хотел бы не увидеть на матче Зенит -Спартак ( уже в следующим сезоне ) Вилкова. В любой ипостаси...
Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился ожиданиями от перестановок в судейском руководстве РФС. Департамент судейства возглавил венгр Виктор Кашшаи.
— Реформировать судейский корпус в России теперь будут Ашот Хачатурянц и Виктор Кашшаи. Уже встречались с новым руководством?
— С Ашотом Рафаиловичем должны увидеться на сборах перед возобновлением чемпионата. Я так понимаю, как раз там и будут озвучены идеи. С Виктором мы общались по телефону. Знаю его уже очень давно. Он классный арбитр и человек. Кашшаи хотел узнать, когда и как у нас проходят сборы, тренировки, как готовимся к играм. В целом это был чисто профессиональный разговор, который вряд ли интересен общественности. Надеюсь, смена руководства немного снизит негативный фон вокруг судей. Поверьте, нам это важно.
- Кашшаи имеет опыт работы не на одном чемпионате мира.
- Венгр завершил карьеру судьи в этом году.
- РПЛ выйдет с паузы в последнюю декаду февраля.