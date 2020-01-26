Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев: «Всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым»

Карасев: «Всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым»

26 января 2020, 14:39
3

Судья РПЛ Сергей Карасев обозначил преимущества системы видеопомощи. По мнению рефери, она делает результат матча справедливым.

— VAR вам как главному арбитру помогает?

— Очень! Я всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым. Очень много примеров, когда из-за одной ошибки арбитр заканчивал карьеру или после РПЛ оставался на уровнях ниже. Лично я воспринимал такие ситуации очень болезненно. Жалко было коллег. Игроку точно дадут второй шанс, судье вряд ли. Сейчас же VAR тебе в помощь.

  • Система видеопомощи работает в РПЛ первый сезон.
  • VAR используется не на всех матчах чемпионата России.
  • РПЛ выйдет с зимней паузы в последнюю декаду февраля.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1580040409
у тебя этих шансов было уйма
Ответить
portero
1580063679
ВАР вам в помощь, только варите быстрее без остановок....
Ответить
Plyash
1580120816
Берите пример с советско-азербайджанского судьи Тофика Бахрамова.Единственный наш судья до сих пор,судивший финал ЧМ в 1966году и защитавший спорный гол в ворота команды ФРГ.Никакой VAR был не нужен,только своё мастерство.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+