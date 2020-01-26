Карасев: «Всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым»

Судья РПЛ Сергей Карасев обозначил преимущества системы видеопомощи. По мнению рефери, она делает результат матча справедливым.

— VAR вам как главному арбитру помогает?

— Очень! Я всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым. Очень много примеров, когда из-за одной ошибки арбитр заканчивал карьеру или после РПЛ оставался на уровнях ниже. Лично я воспринимал такие ситуации очень болезненно. Жалко было коллег. Игроку точно дадут второй шанс, судье вряд ли. Сейчас же VAR тебе в помощь.