Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Карасев: «Всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым»

    Судья РПЛ Сергей Карасев обозначил преимущества системы видеопомощи. По мнению рефери, она делает результат матча справедливым.

    — VAR вам как главному арбитру помогает?

    — Очень! Я всегда говорил, что VAR поможет судье спасти карьеру, а результат сделает справедливым. Очень много примеров, когда из-за одной ошибки арбитр заканчивал карьеру или после РПЛ оставался на уровнях ниже. Лично я воспринимал такие ситуации очень болезненно. Жалко было коллег. Игроку точно дадут второй шанс, судье вряд ли. Сейчас же VAR тебе в помощь.

    • Система видеопомощи работает в РПЛ первый сезон.
    • VAR используется не на всех матчах чемпионата России.
    • РПЛ выйдет с зимней паузы в последнюю декаду февраля.

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1698

      giluxa1963 1 час назад

      у тебя этих шансов было уйма

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75258
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru