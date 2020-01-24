Ротенберг: «Если по периоду в «Динамо» у Кокорина остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов разобраться с финансовыми вопросами от нападающего «Зенита» Александра Кокорина, относящимися к периоду его игры за «Динамо».
«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – заверил Ротенберг.
Ранее комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин не хочет переходить в «Сочи», так как ему не полностью выдали премиальные в «Динамо», когда Ротенберг был президентом московского клуба.
- Кокорин играл за «Динамо» с 2008-го по 2013 год.
- Затем он перешел в «Анжи», не сыграл за махачкалинцев ни одного матча и вернулся в «Динамо», где провел еще два с половиной года.
- Ротенберг был президентом московского клуба в 2013-2015 годах.
Источник: ТАСС