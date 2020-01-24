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  • Ротенберг: «Если по периоду в «Динамо» у Кокорина остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем в «Сочи»

Ротенберг: «Если по периоду в «Динамо» у Кокорина остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем в «Сочи»

24 января 2020, 16:25
10

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов разобраться с финансовыми вопросами от нападающего «Зенита» Александра Кокорина, относящимися к периоду его игры за «Динамо».

«Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – заверил Ротенберг.

Ранее комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин не хочет переходить в «Сочи», так как ему не полностью выдали премиальные в «Динамо», когда Ротенберг был президентом московского клуба.

  • Кокорин играл за «Динамо» с 2008-го по 2013 год.
  • Затем он перешел в «Анжи», не сыграл за махачкалинцев ни одного матча и вернулся в «Динамо», где провел еще два с половиной года.
  • Ротенберг был президентом московского клуба в 2013-2015 годах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сочи Кокорин Александр
Комментарии (10)
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серега кашин
1579872526
он вроде ясно дал понять что не хочет играть в сочи
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Олег1204
1579875026
Охреневший типок этот ротенберг, он что, рабовладелец или барен, на каком основании оно приказывает что кому делать?
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Давид59
1579876754
Типичное заявление сегодняшних "денежных мешков". Да ещё в полублатной форме.
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bset
1579877979
Сколько лет прошло, а он собрался урегулировать. Урегулировал бы сразу, что сейчас вдруг вспомнил, когда игрок понадобился? Так дела не делаются.
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bset
1579878136
И вообще, надеюсь, Кокорин выйдет в этой ситуации победителем. Либо останется в Зените, либо разорвет контракт на своих условиях и уйдет к Адвокату в Нидерланды. Налицо вседозволенность Ротенберга, не привык он, чтобы его желания не сбывались. Сейчас хороший момент, чтобы утереть ему нос.
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Hektor 84
1579881843
Позор бомжевикам!!!
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FanatSerj
1579898295
Ах-хааа-хааа от же евреюга, Борис хрен с ним с Кокориным, ты лучше болельщикам Динамо объясни как ты в свое "правление" отмыл пол миллиард енотов на клубе и все долги на него перевесил?
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Ганнибал Лектор
1579928633
Что там урегулировать? Если человек заработал деньги, а ему их не заплатили... Он что, должен еще поработать на вороватого дядю в надежде, что у того совесть проснется? А если нет, а если опять обман?
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