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    Ротенберг: «Если по периоду в «Динамо» у Кокорина остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов разобраться с финансовыми вопросами от нападающего «Зенита» Александра Кокорина, относящимися к периоду его игры за «Динамо».

    «Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в «Динамо» менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи», – заверил Ротенберг.

    Ранее комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин не хочет переходить в «Сочи», так как ему не полностью выдали премиальные в «Динамо», когда Ротенберг был президентом московского клуба.

    • Кокорин играл за «Динамо» с 2008-го по 2013 год.
    • Затем он перешел в «Анжи», не сыграл за махачкалинцев ни одного матча и вернулся в «Динамо», где провел еще два с половиной года.
    • Ротенберг был президентом московского клуба в 2013-2015 годах.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1740

      Давид59 8 минут назад

      Типичное заявление сегодняшних "денежных мешков". Да ещё в полублатной форме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Олег1204 36 минут назад

      Охреневший типок этот ротенберг, он что, рабовладелец или барен, на каком основании оно приказывает что кому делать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11670

      Garrincha58 > Олег1204 28 минут назад

      на основании что он слишком богато а такие за ценой не постоят "хочу и буду" у них первое слово

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    • ...
      Рейтинг: +2001

      Борат 1 час назад

      пообещай ПАКА грохнуть, к тебе и мамаев подтянется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4458

      серега кашин 1 час назад

      он вроде ясно дал понять что не хочет играть в сочи

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