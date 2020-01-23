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  • Семин – после поражения от «Осиека»: «Есть основания встряхнуть команду»

Семин – после поражения от «Осиека»: «Есть основания встряхнуть команду»

23 января 2020, 23:25
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Осиеком». Московская команда уступила в рамках товарищеского матча со счетом 0:2.

– Какие выводы можно сделать после этого поражения?

– Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо.

– Несколько футболистов провели свои первые матчи на этом сборе. Как оцените их игру?

– Все ниже среднего уровня, потому что мы тренируемся всего восемь дней. Оценка будет необъективной.

– Показалось, что во втором тайме «Локомотив» играл более активно.

– Во втором тайме было больше эмоций, а качество игры невысокое, как и в первом. Из-за эмоций футбол кажется более быстрым и агрессивным.

  • «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Первый официальный матч команда сыграет 29 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (1)
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Антибиотик
1579888601
Чтобы встряхнуть команду нужно омолаживать состав, покупать игроков, которые составят конкуренцию зажравшимся миллионерам. Хватит уже экспериментов с руководством клуба, одна вражина выживала Семина из клуба, теперь второй пришел. В прошлой ЛЧ заработали 18 млн евро, за эту ЛЧ заплатят больше 25 млн евро, бюждет на каждый сезон от РЖД стабильный и достойный, а это грузинское чудо говорит, что денег нет. Семин уже задолбался много месяцев подряд искать просто одиннадцать игроков для основы, за скамейку вообще не говорю, там или совсем молодежь или люди, далекие от футбола. Обидно, что никчемный совет директоров РЖД не интересуется футболом в принципе. Они относятся к клубу просто, как обычные финансисты к дотационной организации, которую нужно спонсировать, а сам клуб и болельщики их интересуют в последнюю очередь. Главное, что на каждой футболке их реклама,- на остальное плевать.
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