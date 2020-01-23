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    Семин – после поражения от «Осиека»: «Есть основания встряхнуть команду»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Осиеком». Московская команда уступила в рамках товарищеского матча со счетом 0:2.

    – Какие выводы можно сделать после этого поражения?

    – Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо.

    – Несколько футболистов провели свои первые матчи на этом сборе. Как оцените их игру?

    – Все ниже среднего уровня, потому что мы тренируемся всего восемь дней. Оценка будет необъективной.

    – Показалось, что во втором тайме «Локомотив» играл более активно.

    – Во втором тайме было больше эмоций, а качество игры невысокое, как и в первом. Из-за эмоций футбол кажется более быстрым и агрессивным.

    • «Локо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Первый официальный матч команда сыграет 29 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    23.01.2020 23:25
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