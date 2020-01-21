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  • Ondo Cero: «Бавария» договорилась об аренде защитника «Реала» Одриосолы

Ondo Cero: «Бавария» договорилась об аренде защитника «Реала» Одриосолы

21 января 2020, 19:17
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Правый защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в «Баварии».

По информации Onda Cero, мюнхенский клуб арендует 24-летнего футболиста в самое ближайшее время.

Сообщается, что из-за грядущего трансфера испанский фулбек пропустил тренировку и не попал в заявку на ближайший матч против «Унионистас» в Кубке страны.

  • «Реал» купил Одриосолу летом 2018 года у «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок провел всего пять матчей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Onda Cero

Испанская радиостанция. Ее аудитория составляет 2,46 миллиона слушателей.

Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Одриосола Альваро
Комментарии (1)
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OBOLEV
1579682319
Защитник быстрый ) Думаю если Реал впарит его Баварии, то немцы точно об этом не пожалеют
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