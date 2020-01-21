Ondo Cero: «Бавария» договорилась об аренде защитника «Реала» Одриосолы

Правый защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в «Баварии».
По информации Onda Cero, мюнхенский клуб арендует 24-летнего футболиста в самое ближайшее время.
Сообщается, что из-за грядущего трансфера испанский фулбек пропустил тренировку и не попал в заявку на ближайший матч против «Унионистас» в Кубке страны.
- «Реал» купил Одриосолу летом 2018 года у «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел всего пять матчей и сделал одну голевую передачу.
Источник: Onda Cero
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