Ondo Cero: «Бавария» договорилась об аренде защитника «Реала» Одриосолы

Правый защитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в «Баварии».

По информации Onda Cero, мюнхенский клуб арендует 24-летнего футболиста в самое ближайшее время.

Сообщается, что из-за грядущего трансфера испанский фулбек пропустил тренировку и не попал в заявку на ближайший матч против «Унионистас» в Кубке страны.