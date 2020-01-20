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  • Главные новости дня. «Реал» объявил о переходе Рейньера, РФС хочет проводить Кубок России в дни еврокубков

Главные новости дня. «Реал» объявил о переходе Рейньера, РФС хочет проводить Кубок России в дни еврокубков

20 января 2020, 23:42

«Барселона» в дебютном матче Сетьена владела мячом 82,6% времени. Это лучший результат с 2011 года.

РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков.

ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика.

«Спартак» готов продать Айртона Лукаса за 7-8 миллионов. «Сантос» планирует сбить цену.

Переход в «Ливерпуль» – в приоритете для Вернера.

«Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера.

38-летний Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы».

Кононов с высокой долей вероятности на этой неделе возглавит «Ригу».

РФС введет групповой этап в Кубке России, чтобы команды чаще играли. Удивительно, но в Англии все наоборот

Источник: Бомбардир.ру
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