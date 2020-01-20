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  • «Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера

«Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера

20 января 2020, 19:17
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Полузащитник «Фламенго« Рейньер стал игроком «Реала», сообщает официальный сайт клуба.

Мадридцы объявили о заключении контракта с бразильцем до 2026 года.

Сейчас 18-летний футболист находится в расположении олимпийской сборной, а после приезда в Испанию он присоединится к «Кастилье».

По данным Transfermarkt, «Реал» купил Рейньера за 30 миллионов евро.

  • Хавбек – воспитанник «Фламенго».
  • Игрок провел за основную команду 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Фламенго
Комментарии (1)
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OBOLEV
1579583212
Думаю дедушка Перес заигрался. Хватит тащить все что блестит
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