«Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера

Полузащитник «Фламенго« Рейньер стал игроком «Реала», сообщает официальный сайт клуба.

Мадридцы объявили о заключении контракта с бразильцем до 2026 года.

Сейчас 18-летний футболист находится в расположении олимпийской сборной, а после приезда в Испанию он присоединится к «Кастилье».

По данным Transfermarkt, «Реал» купил Рейньера за 30 миллионов евро.

Хавбек – воспитанник «Фламенго».

Игрок провел за основную команду 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.