«Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера

Полузащитник «Фламенго« Рейньер стал игроком «Реала», сообщает официальный сайт клуба.
Мадридцы объявили о заключении контракта с бразильцем до 2026 года.
Сейчас 18-летний футболист находится в расположении олимпийской сборной, а после приезда в Испанию он присоединится к «Кастилье».
По данным Transfermarkt, «Реал» купил Рейньера за 30 миллионов евро.
- Хавбек – воспитанник «Фламенго».
- Игрок провел за основную команду 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
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Источник: Официальный сайт «Реала»