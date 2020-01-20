Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    «Реал» объявил о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера

    Полузащитник «Фламенго« Рейньер стал игроком «Реала», сообщает официальный сайт клуба.

    Мадридцы объявили о заключении контракта с бразильцем до 2026 года.

    Сейчас 18-летний футболист находится в расположении олимпийской сборной, а после приезда в Испанию он присоединится к «Кастилье».

    По данным Transfermarkt, «Реал» купил Рейньера за 30 миллионов евро.

    • Хавбек – воспитанник «Фламенго».
    • Игрок провел за основную команду 15 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75189
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru