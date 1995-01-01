Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика

ЦСКА продолжает бороться за нападающего «Жилины» Роберта Боженика, утверждает Bild.

По информации источника, «Гамбург» предложил за 20-летнего словака 3 миллиона евро, однако армейцы готовы заплатить за него в два раза больше.

Сообщается, что немецкий клуб не будет перебивать предложение москвичей.