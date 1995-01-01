Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика

Бабаева с Гинером на фу-фу не возьмешь. Эти орлы цену игрокам знают.
Так, что это всё, ля-ля.
ЦСКА продолжает бороться за нападающего «Жилины» Роберта Боженика, утверждает Bild.
По информации источника, «Гамбург» предложил за 20-летнего словака 3 миллиона евро, однако армейцы готовы заплатить за него в два раза больше.
Сообщается, что немецкий клуб не будет перебивать предложение москвичей.
- Боженик – воспитанник «Жилины».
- Форвард забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.