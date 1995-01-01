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    Bild: ЦСКА готов заплатить 6 миллионов за Боженика

    ЦСКА продолжает бороться за нападающего «Жилины» Роберта Боженика, утверждает Bild.

    По информации источника, «Гамбург» предложил за 20-летнего словака 3 миллиона евро, однако армейцы готовы заплатить за него в два раза больше.

    Сообщается, что немецкий клуб не будет перебивать предложение москвичей.

    • Боженик – воспитанник «Жилины».
    • Форвард забил 19 голов в 58 матчах за первую команду.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11174

      vladimir-7 1 час назад

      Бабаева с Гинером на фу-фу не возьмешь. Эти орлы цену игрокам знают.
      Так, что это всё, ля-ля.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2180

      Derzkiy1 1 час назад

      Ладно бы Спартак переплатил или Зенит ! Вы сами то верите , что бы ЦСКА переплатил? Или стал отдавать за кого то 6 лямов при его рыночной 1 лям? У Армейцев самый грамотный маркетинг всегда был и это полный бред !

      2
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      Рейтинг: +263

      ZEVS71 3 часа назад

      Чалова хотят продать за 20 лямов и это за нападающего который в этом сезоне не блещет. А взять форварда за 6 лямов рыночная стоимость которого лям! Ну и нафига он нужен? Шлак. Таких у нас своих пруд пруди. Был бы стоящий игрок его бы с ногами оторвали.

      1
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      Рейтинг: +5873

      BRO_football 3 часа назад

      Ещё один нападающий, который будет сидеть на лавке

      0
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      Рейтинг: +241

      kara-mba 3 часа назад

      Кто то повышает ставки на Боженика, вот и ЦСКА приплели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      ALEX ML 4 часа назад

      Чушь. От безделья и скудоумия выдумывают херню

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