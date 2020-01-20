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    38-летний Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал эффектный футбольный трюк на тренировке своей команды.

    38-летний швед обработал мяч в стиле киногероя Нео из фильма «Матрица».

    • Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
    • После возвращения форвард забил один гол в трех матчах.

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4649

      alp 17 минут назад

      Этот подонок просто чертов гений!!

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      Рейтинг: +1281

      PNZ1985 1 час назад

      возраст лишь цифра.. можно и в 28 быть хуже 50 летнего по физике

      1
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      Рейтинг: +15406

      DOCTOR PENALTY > PNZ1985 38 минут назад

      У Ибры это именно так.

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      Рейтинг: +1297

      solodealer > DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      ...это именн так у окружающих Ибру))+

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      Рейтинг: +873

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Этот трюк он уже выполнял в ролике "Nike- рискни всем"..

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