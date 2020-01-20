38-летний Ибрагимович обработал мяч в стиле Нео из «Матрицы»

Этот подонок просто чертов гений!!
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сделал эффектный футбольный трюк на тренировке своей команды.
38-летний швед обработал мяч в стиле киногероя Нео из фильма «Матрица».
- Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на год.
- После возвращения форвард забил один гол в трех матчах.
Age:No one:Literally no one:@Ibra_officialBeat depressing #BlueMonday pic.twitter.com/ommU6EkRe7— AC Milan (@acmilan) January 20, 2020