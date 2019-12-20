РФС введет групповой этап в Кубке России, чтобы команды чаще играли. Удивительно, но в Англии все наоборот

Там хотят менять формат кубка, чтобы освободить график.

Последнюю неделю все обсуждали расширение РПЛ, но другой реформе, изменению формата Кубка России, почти не уделили время. Самая интересная часть – это появление группового этапа.

В последние дни мы узнали больше о том, что планируют в РФС: зачем меняют, как меняют и что об этом думают. А заодно можно сравнить с европейским опытом.

Для начала: зачем вообще менять кубок?

Есть три основные причины, по которым пересматривают формат кубка.

Известная тенденция, когда топ-клубы выпускают дублирующие составы на матчи кубка и вообще не интересуются результатом. Связанная с предыдущей причина: низкий интерес болельщиков к соревнованию. Малое количество матчей в нашем чемпионате, большие перерывы между играми.

Последняя причина – одна из ключевых позиций нового президента РФС Александра Дюкова.

«Нам необходима реформа, чтобы в нашем чемпионате проводили больше матчей. Только так мы сможем развиваться. России необходимы современные футболисты. Быстрые успехи возможны только за счeт изменений в работе наших тренеров», – говорил он в декабре.

Что предлагает РФС?

В реформе есть несколько ключевых моментов, которые конкретно отвечают на вышеизложенные проблемы.

Ввести групповой этап. Групповой этап будут играть осенью, в одной группе будет по одной команде РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Такая структура позволяет с одной стороны увеличить количество матчей, с другой – немного повысить интерес болельщиков (особенно из низших лиг, которые будут переживать за свою команду).

Клубы из еврокубков начинают с 1/8. Из-за этого всего будет либо 10, либо 11 групп – по количеству команд РПЛ, не играющих в еврокубках. Первая пятерка (или шестерка) напрямую попадет в плей-офф. Это позволило сделать уникальную вещь: матчи группового этапа Кубка России будут играться в дни еврокубков. Получается, топовые клубы ездят в Европу, а остальные – играют у нас, и нагрузка у всех команд одинаковая.

Призовые увеличат в десять раз. Причем платить их будут не только победителям, но и за прохождение промежуточных стадий. Благодаря этому, считают организаторы, клубы с небольшим бюджетом будут ответственно подходить к Кубку.

Матчи будут освещать на федеральных каналах. Планируются трансляции на «Первом» и «России»: благодаря этому повысится интерес болельщиков и получится заработать больше денег для призового фонда на рекламе.

Конкретную схему турнира здесь приводить не будем, но мы об этом писали вот тут.

Какие есть мнения?

Клубы, которые часто играют в еврокубках, в основном поддержали реформу. Вот например мнение генерального директора «Зенита» Александра Медведева:

«Реформа поднимет престиж Кубка России. То, что клубы премьер-лиги будут вступать в борьбу с этого этапа, сделает турнир более привлекательным для команд РПЛ. Кубок России имеет долгую историю, хочется, чтобы за него сражались, чтобы соревнование было интереснее для клубов и болельщиков».

Против выступил президент «Урала» Григорий Иванов:

«Я против такой реформы. Чем пять привилегированных клубов отличаются от 11 остальных? Давайте тогда спросим у них: вам внутренний календарь облегчили — почему не вышли в весеннюю часть еврокубков и роняете коэффициент страны? Иногда даже в осенний групповой турнир отобраться не могут — а им послабление!».

А так его прокомментировал генеральный секретарь РФС Александр Алаев:

«Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате. Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ».

На данный момент окончательное решение по кубку не принято: предварительно девять из 16 клубов РПЛ поддержали реформу, но решать будет РФС.

Какой есть опыт в Европе?

Мы поискали по европейским лигам и не смогли найти ни одной, где использовался бы похожий формат. Не исключено, что в интернете просто активно пишут не о всех реформах, поэтому будем благодарны, если вы поможете дополнить этот пост похожим примером.

Но зато мы обнаружили, что в Англии в последние годы говорят ровно об обратных реформах. А именно, там ищут возможность уменьшить количество матчей в кубке, а в качестве одной из мер говорят об уменьшении лиги.

Напомним, что клубы АПЛ играют сразу в двух домашних кубках. В Кубке Английской лиги участвует только 92 клуба, а в Кубке Англии – больше 700. Но для топовых команд они не так отличаются, потому что на этих этапах участники одни и те же.

Из-за этого количество матчей – нереальное. Недавно произошел громкий случай с «Ливерпулем» Клоппа, когда он поставил молодежь на матч Кубка Английской лиги из-за наложения с игрой клубного чемпионата мира. Перенести ее было невозможно: календарь английских клубов, особенно играющих в ЛЧ, и так загружен до предела.

Еще больше утяжеляют календарь повторные матчи. Если команды играют вничью, в Кубке Англии назначается переигровка. «Немного спорно, но я бы избавился от переигровок в Кубке Англии. Только 90 минут, без дополнительного времени, пенальти в случае ничьей. Это вещь из прошлого века. Это дало бы меньшим командам больше шансов пройти дальше есть. Мы единственная страна, у которой они есть. Просто мысль», – пишет Гэри Линекер в твиттере.

Daily Mail критикует предложения об изменении формата, но отвечает иначе: «Если у клубов АПЛ так много матчей, то может просто проголосовать, чтобы уменьшить размер лиги?».