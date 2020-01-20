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  • Глебов: «Увидел по телевизору, что «Ростов» выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах. Я заплакал в этот момент»

Глебов: «Увидел по телевизору, что «Ростов» выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах. Я заплакал в этот момент»

20 января 2020, 14:25
6

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о восстановлении от травмы.

– Многих волнует, как идет твое восстановление от травмы?

– Два раза в день тренируюсь в зале, два раза лечение и один раз бассейн. Пока что занимаюсь отдельно. Еду с командой на поле, там иду в зал и работаю по индивидуальной программе.

– После травмы болельщики и команда поддержали тебя.

– Я очень благодарен, что они были рядом в такой тяжелый момент. Я был в аэропорту, когда начался матч с «Уралом». Увидел по телевизору, что команда выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах, посвященный мне. Я даже заплакал в этот момент, хочу вернуться на «Ростов Арену» и доказать, что все было не зря, – сказал Глебов.

  • Глебов получил перелом пятой плюсневой кости в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
  • Ожидается, что игрок восстановится к весне.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Глебов Данил
Комментарии (6)
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oyabun
1579519872
А кто это? ))
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nominum
1579520188
Ростов дорожит своими игроками. Глебову здоровья.
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Viper for CSKA
1579528374
Жалко парня, скорейшего выздоровления! А клуб и болельщики - молодцы! Не бросают своих.
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Plyash
1579539433
Молодцы ребятки,настоящий коллектив.Такая поддержка дорогого стоит.
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zigbert
1579612955
Конечно приятно когда команда поддерживает своих игроков. Здоровья!
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