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    Глебов: «Увидел по телевизору, что «Ростов» выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах. Я заплакал в этот момент»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о восстановлении от травмы.

    – Многих волнует, как идет твое восстановление от травмы?

    – Два раза в день тренируюсь в зале, два раза лечение и один раз бассейн. Пока что занимаюсь отдельно. Еду с командой на поле, там иду в зал и работаю по индивидуальной программе.

    – После травмы болельщики и команда поддержали тебя.

    – Я очень благодарен, что они были рядом в такой тяжелый момент. Я был в аэропорту, когда начался матч с «Уралом». Увидел по телевизору, что команда выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах, посвященный мне. Я даже заплакал в этот момент, хочу вернуться на «Ростов Арену» и доказать, что все было не зря, – сказал Глебов.

    • Глебов получил перелом пятой плюсневой кости в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
    • Ожидается, что игрок восстановится к весне.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2957

      Виталий Орехов 1 час назад

      Поправляйся скорее, Данил! Ждем тебя на Ростов Арене!

      1
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      Рейтинг: +328

      nominum 1 час назад

      Ростов дорожит своими игроками. Глебову здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21508

      oyabun 2 часа назад

      А кто это? ))

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