Глебов: «Увидел по телевизору, что «Ростов» выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах. Я заплакал в этот момент»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о восстановлении от травмы.

– Многих волнует, как идет твое восстановление от травмы?

– Два раза в день тренируюсь в зале, два раза лечение и один раз бассейн. Пока что занимаюсь отдельно. Еду с командой на поле, там иду в зал и работаю по индивидуальной программе.

– После травмы болельщики и команда поддержали тебя.

– Я очень благодарен, что они были рядом в такой тяжелый момент. Я был в аэропорту, когда начался матч с «Уралом». Увидел по телевизору, что команда выходит в майках с моим фото, а потом показали баннер на трибунах, посвященный мне. Я даже заплакал в этот момент, хочу вернуться на «Ростов Арену» и доказать, что все было не зря, – сказал Глебов.