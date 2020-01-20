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Месси стал первым футболистом, забивающим в Примере 16 лет подряд

20 января 2020, 01:51

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил победный мяч в матче 20-го тура Примеры против «Гранады».

Это первый гол форварда в 2020-м календарном году.

Таким образом, 32-летний аргентинец отличается в играх испанского чемпионата на протяжении 16 лет. Это лучший результат в истории турнира.

В топ-5 европейских лигах только три игрока имеют более длительные серии: Криштиану Роналду из «Ювентуса» забивает 18 лет подряд, а Джампаоло Паццини из «Вероны» и Джимми Бриан из «Бордо» – 17 лет кряду.

Источник: Gracenote Live
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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