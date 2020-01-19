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  • The Telegraph: Рэшфорд пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы спины

The Telegraph: Рэшфорд пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы спины

19 января 2020, 15:17
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не поможет своей команде в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

По информации источника, форвард не восстановился после полученного повреждения спины.

После прохождения медицинских тестов было принято решение, что Рэшфорд не сыграет на «Энфилде». Отмечается, что нападающий может пропустить и несколько дальнейших матчей «Манчестер Юнайтед».

  • Рэшфорд в текущем сезоне провел 30 игр в составе манкунианцев, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
  • Форвард получил травму спины в переигровочном матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).
  • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

АПЛ. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус
Комментарии (1)
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серега кашин
1579442058
для мю это огромная потеря
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