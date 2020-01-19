The Telegraph: Рэшфорд пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы спины

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не поможет своей команде в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

По информации источника, форвард не восстановился после полученного повреждения спины.

После прохождения медицинских тестов было принято решение, что Рэшфорд не сыграет на «Энфилде». Отмечается, что нападающий может пропустить и несколько дальнейших матчей «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд в текущем сезоне провел 30 игр в составе манкунианцев, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

Форвард получил травму спины в переигровочном матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января, начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

АПЛ. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»