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    The Telegraph: Рэшфорд пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы спины

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не поможет своей команде в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

    По информации источника, форвард не восстановился после полученного повреждения спины.

    После прохождения медицинских тестов было принято решение, что Рэшфорд не сыграет на «Энфилде». Отмечается, что нападающий может пропустить и несколько дальнейших матчей «Манчестер Юнайтед».

    • Рэшфорд в текущем сезоне провел 30 игр в составе манкунианцев, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
    • Форвард получил травму спины в переигровочном матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).
    • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 19 января, начало – в 19:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    АПЛ. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

    Источник: The Telegraph

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    19.01.2020 15:17
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