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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

19.01.2020, Воскресенье, 19:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:05 Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
Международный кубок чемпионов 2018

29 июля, воскресенье 00:01 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 15:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
14 октября, суббота 14:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
15 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
8 тур
17 октября, понедельник 22:00 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 10 марта, четверг 23:05 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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