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  • Журналист Сергей Егоров: «Джано и «Спартак» ищут вариант расторжения контракта»

Журналист Сергей Егоров: «Джано и «Спартак» ищут вариант расторжения контракта»

18 января 2020, 14:55
13

«Спартак» обсуждает вариант расторжения контракта с полузащитником Джано.

«У полузащитника остаeтся 17 месяцев до конца контракта, вчера он прошeл медосмотр со «Спартаком-2», и, вероятно, 22 января улетит с командой на сбор в Турцию. Пока позиции сторон далеки друг от друга.

Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в «Тамбов» он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты. Сейчас по факту «Спартак-2» получил опытного игрока с зарплатой большей, чем у всего состава», – написал журналист Сергей Егоров.

  • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
  • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Игроком интересуется «Денизлиспор».

Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (13)
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RotBerg
1579349720
Легенда.. спартаковский Месси)
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серега кашин
1579354022
с ним давно надо было расстаться
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МЯСО87
1579357341
Это ра.с.пи.з.дяйство тех кто продлевал этот контракт, давно ясно что выйти на хороший уровень ему не дадут травмы, он нахер ни кому не нужен...
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Hektor 84
1579358162
Сами раскормили их большими зарплатами, что теперь продать его не могут. Они с такими зарплатами ни кому не нужны.
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vka1970
1579359006
Сомневаюсь, что у Жано зарплата больше чем у всего состава, но то , что она не маленькая и пришла пора прощаться с этим "юным" вундеркиндом, это факт.
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Томик
1579363812
Гнать надо в шею, а с ним ещё консультации проводят. Правильно, что с младшим борцом так поступили - пусть себе в Рубине пылит, нехрен плодить бестолковых лентяев с сумасшедшими зряплатами.
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NEONFOL
1579389029
грустно
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subbotaspartak
1579425021
За последние годы от него никакого толку. За холку...
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