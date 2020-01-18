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    Журналист Сергей Егоров: «Джано и «Спартак» ищут вариант расторжения контракта»

    «Спартак» обсуждает вариант расторжения контракта с полузащитником Джано.

    «У полузащитника остаeтся 17 месяцев до конца контракта, вчера он прошeл медосмотр со «Спартаком-2», и, вероятно, 22 января улетит с командой на сбор в Турцию. Пока позиции сторон далеки друг от друга.

    Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в «Тамбов» он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты. Сейчас по факту «Спартак-2» получил опытного игрока с зарплатой большей, чем у всего состава», – написал журналист Сергей Егоров.

    • Джано играет в «Спартаке» с 2009 года.
    • В нынешнем сезоне 27-летний грузинский футболист провeл семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
    • Игроком интересуется «Денизлиспор».

    Источник: телеграм журналиста Сергея Егорова

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    18.01.2020 14:55
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2032

      Томик 5 часов назад

      Гнать надо в шею, а с ним ещё консультации проводят. Правильно, что с младшим борцом так поступили - пусть себе в Рубине пылит, нехрен плодить бестолковых лентяев с сумасшедшими зряплатами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11278

      vka1970 6 часов назад

      Сомневаюсь, что у Жано зарплата больше чем у всего состава, но то , что она не маленькая и пришла пора прощаться с этим "юным" вундеркиндом, это факт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 6 часов назад

      Сами раскормили их большими зарплатами, что теперь продать его не могут. Они с такими зарплатами ни кому не нужны.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1447

      МЯСО87 7 часов назад

      Это ра.с.пи.з.дяйство тех кто продлевал этот контракт, давно ясно что выйти на хороший уровень ему не дадут травмы, он нахер ни кому не нужен...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      серега кашин 8 часов назад

      с ним давно надо было расстаться

      2
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      Рейтинг: +1316

      alarm 9 часов назад

      легенды бегут из свинарника! дезеув, банщик, зулусы, педроша, а теперь ещё и ананидза!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +19

      Гнилой Нацпроект > alarm 7 часов назад

      и ты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 > alarm 6 часов назад

      Тебе перечислить бзенитовских легенд? Краневиттер, ригони, маммана, маркизио..... Еще?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 > alarm 6 часов назад

      Еще забыл про Зе Болотного и еще семерых в фк Сочи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3552

      RotBerg 9 часов назад

      Легенда.. спартаковский Месси)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +701

      Hektor 84 > RotBerg 4 часа назад

      Зе Болотный зенитовский Месси

      -2
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