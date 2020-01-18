Журналист Сергей Егоров: «Джано и «Спартак» ищут вариант расторжения контракта»

«Спартак» обсуждает вариант расторжения контракта с полузащитником Джано.

«У полузащитника остаeтся 17 месяцев до конца контракта, вчера он прошeл медосмотр со «Спартаком-2», и, вероятно, 22 января улетит с командой на сбор в Турцию. Пока позиции сторон далеки друг от друга.

Компромиссное решение о расторжении могло бы устроить всех: игрок получил бы компенсацию и шанс на перезапуск карьеры (в «Тамбов» он пока ехать не готов), клуб сэкономил бы часть гарантированной по контракту выплаты. Сейчас по факту «Спартак-2» получил опытного игрока с зарплатой большей, чем у всего состава», – написал журналист Сергей Егоров.