В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича является бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль Браво, пишет со ссылкой на сербскую Telegraf Marca.

Преступление было совершено в Афинах, поэтому версию причастности Браво сейчас прорабатывает греческая полиция. Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.