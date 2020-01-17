В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича является бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль Браво, пишет со ссылкой на сербскую Telegraf Marca.
Преступление было совершено в Афинах, поэтому версию причастности Браво сейчас прорабатывает греческая полиция. Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.
- В Испании сейчас ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей.
- С 2007 по 2009 год Ковачевич и Браво выступали за «Олимпиакос».
- В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена.
Источник: Marca