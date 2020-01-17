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    В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

    Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича является бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль Браво, пишет со ссылкой на сербскую Telegraf Marca.

    Преступление было совершено в Афинах, поэтому версию причастности Браво сейчас прорабатывает греческая полиция. Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.

    • В Испании сейчас ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей.
    • С 2007 по 2009 год Ковачевич и Браво выступали за «Олимпиакос».
    • В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена.

    Источник: Marca

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    17.01.2020 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +492

      ZENIT****** 8 часов назад

      Что-то стали забывать Браво…Что-то напоминает ситуацию Киркорова и розовой кофточки.?

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