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  • В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

В Сербии сообщили, что заказчик покушения на Ковачевича – бывший игрок сборной Испании и «Реала» Браво

17 января 2020, 23:32

Заказчиком покушения на спортивного директора Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевича является бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Рауль Браво, пишет со ссылкой на сербскую Telegraf Marca.

Преступление было совершено в Афинах, поэтому версию причастности Браво сейчас прорабатывает греческая полиция. Возможный мотив испанца – наличие у Ковачевича информации об организации договорных матчей.

  • В Испании сейчас ведется расследование об участии Браво в организации договорных матчей.
  • С 2007 по 2009 год Ковачевич и Браво выступали за «Олимпиакос».
  • В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Испания Браво Рауль
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