На бывшего нападающего «Реал Сосьедада» и «Ювентуса» Ковачевича совершено вооруженное покушение

Спортивный директор Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевич подвергся вооруженному покушению.
По информации источника, неизвестные напали на Ковачевича в пригороде Афин вечером 7 января. В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена. Ковачевич был доставлен в больницу.
- Большую часть карьеры Ковачевич провел в «Реал Сосьедаде» (1996-1999, 2002-2007) и «Ювентусе» (1999-2001).
- Кроме того, серб выступал за «Црвену Звезду», «Шеффилд Уэнсдэй», «Лацио» и «Олимпиакос».
Источник: Sports.Yahoo