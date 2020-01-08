На бывшего нападающего «Реал Сосьедада» и «Ювентуса» Ковачевича совершено вооруженное покушение

Спортивный директор Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевич подвергся вооруженному покушению.

По информации источника, неизвестные напали на Ковачевича в пригороде Афин вечером 7 января. В результате покушения у функционера было выявлено ранение колена. Ковачевич был доставлен в больницу.