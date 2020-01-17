Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: «Ничего нового добавить не могу. Игорь принял свое решение, и мы его уважаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева перед Евро-2020.

«Уже много раз отвечал на этот вопрос, ничего нового добавить не могу. Игорь Акинфеев принял свое решение, и мы его уважаем. Если он изменит позицию по этому вопросу, то, не сомневайтесь, тренерский штаб сборной об этом обязательно узнает», – сказал Черчесов.

Карьеру в сборной Акинфеев завершил 1 октября 2018 года.

Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

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