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    Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: «Ничего нового добавить не могу. Игорь принял свое решение, и мы его уважаем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева перед Евро-2020.

    «Уже много раз отвечал на этот вопрос, ничего нового добавить не могу. Игорь Акинфеев принял свое решение, и мы его уважаем. Если он изменит позицию по этому вопросу, то, не сомневайтесь, тренерский штаб сборной об этом обязательно узнает», – сказал Черчесов.

    • Карьеру в сборной Акинфеев завершил 1 октября 2018 года.
    • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

    Врач сборной России Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется и поможет сборной»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      vmonomah17 4 минуты назад

      Сборная пенсионеров... Черчес принципиально молодых не берет в сборную. Кто на ЧМ 2022 играть будет?

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