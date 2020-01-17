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  • Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: «Ничего нового добавить не могу. Игорь принял свое решение, и мы его уважаем»

Черчесов – о возвращении Акинфеева в сборную: «Ничего нового добавить не могу. Игорь принял свое решение, и мы его уважаем»

17 января 2020, 12:50
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева перед Евро-2020.

«Уже много раз отвечал на этот вопрос, ничего нового добавить не могу. Игорь Акинфеев принял свое решение, и мы его уважаем. Если он изменит позицию по этому вопросу, то, не сомневайтесь, тренерский штаб сборной об этом обязательно узнает», – сказал Черчесов.

  • Карьеру в сборной Акинфеев завершил 1 октября 2018 года.
  • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

Врач сборной России Безуглов: «Если потребуется, Акинфеев вернется и поможет сборной»

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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vmonomah17
1579255599
Сборная пенсионеров... Черчес принципиально молодых не берет в сборную. Кто на ЧМ 2022 играть будет?
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Rus9I
1579264394
Надоели эти новости про возвращение Акинфеева! Человек красиво ушел, дайте ему спокойно жить, играть, наслаждаться остатком карьеры. Я надеюсь он еще лет 5 отыграет в ЦСКА! Но в сборной он уже не нужен. Или мы еще Карпина и Онопко попросим вернутся?)
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