Mundo Deportivo: Сетьен хочет удержать Видаля в «Барселоне» до конца сезона

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен хочет удержать в команде полузащитника Артуро Видаля.

По информации источника, специалист рассчитывает на чилийского хавбека как минимум до конца сезона-2019/20. В связи с этим Сетьен заблокировал возможный уход Видаля.