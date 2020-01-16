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Mundo Deportivo: Сетьен хочет удержать Видаля в «Барселоне» до конца сезона

16 января 2020, 20:16
2

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен хочет удержать в команде полузащитника Артуро Видаля.

По информации источника, специалист рассчитывает на чилийского хавбека как минимум до конца сезона-2019/20. В связи с этим Сетьен заблокировал возможный уход Видаля.

  • В текущем сезоне Видаль провел 19 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
  • Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
  • Главным претендентом на чилийца считается «Интер».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Видаль Артуро Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Cules2013
1579196440
Видаль Барсе нужен, хотя бы до лета. А там, раз уж рвётся на выход - скатертью дорога. При всём при этом хочется отметить, что на игре его это не отражается - за это отдельный респект.
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DeStar
1579198256
Видаль хороший игрок, но , видимо, он слишком конфликтный.. или резкий, не знаю, короче хочет быть всегда в основе.. а у барсы есть и альтернативные варианты, вот и не сходятся. Возраст не малый, скоро 33...
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