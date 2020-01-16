Mundo Deportivo: Сетьен хочет удержать Видаля в «Барселоне» до конца сезона

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен хочет удержать в команде полузащитника Артуро Видаля.
По информации источника, специалист рассчитывает на чилийского хавбека как минимум до конца сезона-2019/20. В связи с этим Сетьен заблокировал возможный уход Видаля.
- В текущем сезоне Видаль провел 19 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
- Главным претендентом на чилийца считается «Интер».
Источник: Mundo Deportivo