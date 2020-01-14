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  • Карпин: «Душил» ли я Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат»

Карпин: «Душил» ли я Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат»

14 января 2020, 14:54
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» прокомментировал взаимоотношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Душил» ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат». Его никто не гнобил. Никто никого не «душил». Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», — сказал Карпин.

  • Карпин, по словам Дзюбы, обещал погубить карьеру игрока.
  • Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.
  • Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах.
  • При нем команда дважды завоевала серебро чемпионата России.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Rus9I
1579004436
Все верно! Условный Мовсисян, играл значительно лучше чем Дзюба. Я про тактическую игру, а не заброс на столба.
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RotBerg
1579004480
А где сейчас Мовсисян?)
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моэм
1579005296
Обыкновенная "разборка" русских мужиков...слово за слово - хреном по столу...жаль что два достойных мужика не захотели ни поговорить ни договориться друг с другом...а в жизни то и больших бед можно было бы избежать. стоило только поговорить.
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VVM1964
1579011599
" Уж мы их душили-душили, душили-душили... " )))
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Авек плезир
1579013570
Дзюба: душил ли я удава?
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vka1970
1579013808
Ну нужно вспомнить тогда не только Валеру, но и тех при ком Дзюба тоже не сверкал.Заброс на столба возможен только в одном клубе и вот там то столб и пригодился.
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vladimir-7
1579014173
Дзюбу придушили болельщики, что он стал немым и тихим.
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vladimir63
1579018973
Дзюба талантище ! кто ещё может так ! получать такие бабки за такую игру ?
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Hektor 84
1579022032
Позор бзюбе
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