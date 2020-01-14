Карпин: «Душил» ли я Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» прокомментировал взаимоотношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Душил» ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат». Его никто не гнобил. Никто никого не «душил». Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», — сказал Карпин.