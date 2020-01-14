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    Карпин: «Душил» ли я Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» прокомментировал взаимоотношения с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Душил» ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его «душат». Его никто не гнобил. Никто никого не «душил». Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», — сказал Карпин.

    • Карпин, по словам Дзюбы, обещал погубить карьеру игрока.
    • Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.
    • Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах.
    • При нем команда дважды завоевала серебро чемпионата России.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    14.01.2020 14:54
    Комментарии13
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:13

      Позор бзюбе

      1
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      Рейтинг: +583

      vladimir63 14 января, 19:22

      Дзюба талантище ! кто ещё может так ! получать такие бабки за такую игру ?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 14 января, 18:02

      Дзюбу придушили болельщики, что он стал немым и тихим.

      1
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 14 января, 17:56

      Ну нужно вспомнить тогда не только Валеру, но и тех при ком Дзюба тоже не сверкал.Заброс на столба возможен только в одном клубе и вот там то столб и пригодился.

      4
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      Рейтинг: +1134

      Mister_Tomsk > vka1970 14 января, 18:45

      то то он в томи не играл, в ростове, ох просто стоял, мяч сам на него летел, вывод, ты идиот

      0
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      ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 > Mister_Tomsk 14 января, 20:26

      Прекрасный фразиологизм.
      Повесь над кроватью и дро.....
      Мож полегчает, слабоумный ты наш
      Тебе напомнить Эмери, взявшего несколько еврокубков подряд? Это кстати один из, а было их много.Напомнить тебе остальных ,плесень ?

      0
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      Рейтинг: +137

      Авек плезир 14 января, 17:52

      Дзюба: душил ли я удава?

      4
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      Рейтинг: +20542

      VVM1964 14 января, 17:19

      " Уж мы их душили-душили, душили-душили... " )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +22630

      gol_kak_sokol 14 января, 16:14

      Как можно душить столб ?

      10
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      Рейтинг: +163

      моэм 14 января, 15:34

      Обыкновенная "разборка" русских мужиков...слово за слово - хреном по столу...жаль что два достойных мужика не захотели ни поговорить ни договориться друг с другом...а в жизни то и больших бед можно было бы избежать. стоило только поговорить.

      0
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      Рейтинг: +3504

      RotBerg 14 января, 15:21

      А где сейчас Мовсисян?)

      0
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      Рейтинг: +1045

      Romantic2010 > RotBerg 14 января, 16:22

      был в млс, но то давненько, сейчас не знаю..

      0
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      Рейтинг: +539

      Rus9I 14 января, 15:20

      Все верно!
      Условный Мовсисян, играл значительно лучше чем Дзюба. Я про тактическую игру, а не заброс на столба.

      10
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