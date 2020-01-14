Журналист Скира: если Эриксен перейдет в «Интер», его зарплата составит 10 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Датчанин согласовал с клубом из Милана контракт на четыре года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.

Полузащитник планирует перейти в «Интер» летом в статусе свободного агента.

«Тоттенхэм» намерен продать Эриксена сейчас – за 20 миллионов евро.

«Интер» готов заплатить лишь половину этой суммы зимой.