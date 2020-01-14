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    Журналист Скира: если Эриксен перейдет в «Интер», его зарплата составит 10 миллионов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

    Датчанин согласовал с клубом из Милана контракт на четыре года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.

    Полузащитник планирует перейти в «Интер» летом в статусе свободного агента.

    «Тоттенхэм» намерен продать Эриксена сейчас – за 20 миллионов евро.

    «Интер» готов заплатить лишь половину этой суммы зимой.

    • Кристиан выступает за клуб из Лондона с 2013 года.
    • В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.

    Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    14.01.2020 06:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 13:31

      Скира авторитетный источник. Это вам не аланазаров или шмутко против)))

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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 14 января, 11:02

      Нереально завышенная ЗП. В Италии очень много платят, даже непонятно на чём отбивают. Эриксен конечно добротный футболист, но 10 в год ???

      0
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      Рейтинг: +268

      elessar arnor 14 января, 10:37

      Леви про е ба лся, не проюав летом, пора уже парню обрести новый клуб, где будет получать в два раза больше.

      0
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      Рейтинг: +4411

      серега кашин 14 января, 08:08

      Куда его только не отправляют

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