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  • Журналист Скира: если Эриксен перейдет в «Интер», его зарплата составит 10 миллионов

Журналист Скира: если Эриксен перейдет в «Интер», его зарплата составит 10 миллионов

14 января 2020, 06:16
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Датчанин согласовал с клубом из Милана контракт на четыре года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.

Полузащитник планирует перейти в «Интер» летом в статусе свободного агента.

«Тоттенхэм» намерен продать Эриксена сейчас – за 20 миллионов евро.

«Интер» готов заплатить лишь половину этой суммы зимой.

  • Кристиан выступает за клуб из Лондона с 2013 года.
  • В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.

Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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серега кашин
1578978496
Куда его только не отправляют
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Hektor 84
1578997860
Скира авторитетный источник. Это вам не аланазаров или шмутко против)))
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