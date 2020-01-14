Журналист Скира: если Эриксен перейдет в «Интер», его зарплата составит 10 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».
Датчанин согласовал с клубом из Милана контракт на четыре года. Его зарплата составит 10 миллионов евро за сезон.
Полузащитник планирует перейти в «Интер» летом в статусе свободного агента.
«Тоттенхэм» намерен продать Эриксена сейчас – за 20 миллионов евро.
«Интер» готов заплатить лишь половину этой суммы зимой.
- Кристиан выступает за клуб из Лондона с 2013 года.
- В этом сезоне Эриксен сыграл в 24 матчах и забил три гола.
Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (53,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.