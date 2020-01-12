«Чемпионат»: Маминов завтра возглавит «Актобе»

Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов завтра, 13 января, будет назначен на пост главного тренера казахстанского «Актобе». Специалист уже находится в Казахстане.

Последним местом работы Маминова была «Тюмень», которую он возглавлял с 2017 по 2018 год. За пределами России на клубном уровне воспитанник «Локомотива» не играл и не тренировал.