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    «Чемпионат»: Маминов завтра возглавит «Актобе»

    Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов завтра, 13 января, будет назначен на пост главного тренера казахстанского «Актобе». Специалист уже находится в Казахстане.

    Последним местом работы Маминова была «Тюмень», которую он возглавлял с 2017 по 2018 год. За пределами России на клубном уровне воспитанник «Локомотива» не играл и не тренировал.

    • С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
    • В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.
    • «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего казахстанского дивизиона.

    Источник: «Чемпионат»

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