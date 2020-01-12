«Чемпионат»: Маминов завтра возглавит «Актобе»

Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов завтра, 13 января, будет назначен на пост главного тренера казахстанского «Актобе». Специалист уже находится в Казахстане.
Последним местом работы Маминова была «Тюмень», которую он возглавлял с 2017 по 2018 год. За пределами России на клубном уровне воспитанник «Локомотива» не играл и не тренировал.
- С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
- В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.
- «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего казахстанского дивизиона.
Источник: «Чемпионат»