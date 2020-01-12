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«Чемпионат»: Маминов завтра возглавит «Актобе»

12 января 2020, 20:47
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Бывший футболист «Локомотива» Владимир Маминов завтра, 13 января, будет назначен на пост главного тренера казахстанского «Актобе». Специалист уже находится в Казахстане.

Последним местом работы Маминова была «Тюмень», которую он возглавлял с 2017 по 2018 год. За пределами России на клубном уровне воспитанник «Локомотива» не играл и не тренировал.

  • С 2009 по 2011 год Маминов работал в тренерском штабе «Локомотива».
  • В качестве игрока Маминов дважды брал РПЛ.
  • «Актобе» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего казахстанского дивизиона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Актобе Маминов Владимир
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1578893129
во вторую лигу Казахстана идет что ли?
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