Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн объяснил причины поражения каталонцев от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сложно объяснить наши ошибки. Я, например, ошибся, когда делал передачу на Умтити. Это мелочи, которые ведут к поражению в любой игре, чемпионате, Лиге чемпионов. Нужно работать, чтобы исправлять ошибки. В конце матча «Атлетико» показал максимум рвения, после чего мы упустили игру. Нужно все проанализировать и работать дальше.

Незасчитанные голы? VAR внедрили, чтобы помочь футболу. Иногда эта система помогает, а иногда работает против вас», – заявил форвард.