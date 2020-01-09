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    Гризманн – после поражения от «Атлетико»: «Незасчитанные голы? ВАР внедрили, чтобы помочь футболу»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн объяснил причины поражения каталонцев от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

    «Сложно объяснить наши ошибки. Я, например, ошибся, когда делал передачу на Умтити. Это мелочи, которые ведут к поражению в любой игре, чемпионате, Лиге чемпионов. Нужно работать, чтобы исправлять ошибки. В конце матча «Атлетико» показал максимум рвения, после чего мы упустили игру. Нужно все проанализировать и работать дальше.

    Незасчитанные голы? ВАР внедрили, чтобы помочь футболу. Иногда эта система помогает, а иногда работает против вас», – заявил форвард.

    • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
    • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).
    • Гризманн с 2014 по 2019-й год выступал за «Атлетико».

    Источник: AS

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