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  • Гризманн – после поражения от «Атлетико»: «Незасчитанные голы? VAR внедрили, чтобы помочь футболу»

Гризманн – после поражения от «Атлетико»: «Незасчитанные голы? VAR внедрили, чтобы помочь футболу»

10 января 2020, 06:19

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн объяснил причины поражения каталонцев от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Сложно объяснить наши ошибки. Я, например, ошибся, когда делал передачу на Умтити. Это мелочи, которые ведут к поражению в любой игре, чемпионате, Лиге чемпионов. Нужно работать, чтобы исправлять ошибки. В конце матча «Атлетико» показал максимум рвения, после чего мы упустили игру. Нужно все проанализировать и работать дальше.

Незасчитанные голы? VAR внедрили, чтобы помочь футболу. Иногда эта система помогает, а иногда работает против вас», – заявил форвард.

  • С этого сезона Суперкубок Испании впервые проходит с участием четырех команд.
  • В первом полуфинале «Реал» обыграл» «Валенсию» (3:1).
  • Гризманн с 2014 по 2019-й год выступал за «Атлетико».

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Атлетико Гризманн Антуан
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