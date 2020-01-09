Зидан – о победе над «Валенсией»: «Реал» в финале Суперкубка. Нам нужно отдохнуть и думать о решающем матче»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги встречи 1/2 финала Суперкубка Испании с «Валенсией» (3:1).

«Это заслуженная победа, ради которой мы и вышли на поле. Мы много работали на поле и счастливы, что достигли результата.

Все игроки были эмоционально вовлечены в матч против соперника, который очень хорош. Теперь «Реал» в финале. Нам нужно отдохнуть и подумать о решающем матче 12 января», – сказал Зидан.

В финале Суперкубка Испании «Реал» 12 января сыграет с победителем пары «Барселона» – «Атлетико».

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