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  • Зидан – о победе над «Валенсией»: «Реал» в финале Суперкубка. Нам нужно отдохнуть и думать о решающем матче»

Зидан – о победе над «Валенсией»: «Реал» в финале Суперкубка. Нам нужно отдохнуть и думать о решающем матче»

9 января 2020, 01:34

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги встречи 1/2 финала Суперкубка Испании с «Валенсией» (3:1).

«Это заслуженная победа, ради которой мы и вышли на поле. Мы много работали на поле и счастливы, что достигли результата.

Все игроки были эмоционально вовлечены в матч против соперника, который очень хорош. Теперь «Реал» в финале. Нам нужно отдохнуть и подумать о решающем матче 12 января», – сказал Зидан.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Валенсия Зидан Зинедин
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