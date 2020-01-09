Черышев: «Валенсия» была не готова к игре с «Реалом». Это не та команда, которую мы привыкли видеть в этом сезоне»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (1:3).

«Валенсия» была не готова к игре. Нам было некомфортно. Это была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше.

Гол Крооса прямым ударом с углового? Это потеря концентрации. После этого гола все пошло по накатанной», – отметил Черышев.

Черышев провел 20 минут на поле в матче с «Реалом», выйдя на замену на 70-й минуте.

В финале Суперкубка Испании «Реал» 12 января сыграет с победителем пары «Барселона» – «Атлетико».

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал турнира

Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового