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  • Черышев: «Валенсия» была не готова к игре с «Реалом». Это не та команда, которую мы привыкли видеть в этом сезоне»

Черышев: «Валенсия» была не готова к игре с «Реалом». Это не та команда, которую мы привыкли видеть в этом сезоне»

9 января 2020, 01:06

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (1:3).

«Валенсия» была не готова к игре. Нам было некомфортно. Это была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше.

Гол Крооса прямым ударом с углового? Это потеря концентрации. После этого гола все пошло по накатанной», – отметил Черышев.

  • Черышев провел 20 минут на поле в матче с «Реалом», выйдя на замену на 70-й минуте.
  • В финале Суперкубка Испании «Реал» 12 января сыграет с победителем пары «Барселона»«Атлетико».

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал турнира

Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового

Источник: AS
Испания. Примера Валенсия Реал Черышев Денис
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