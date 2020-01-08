Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Черышев: «Валенсия» была не готова к игре с «Реалом». Это не та команда, которую мы привыкли видеть в этом сезоне»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом» (1:3).

    «Валенсия» была не готова к игре. Нам было некомфортно. Это была не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть в этом сезоне. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше.

    Гол Крооса прямым ударом с углового? Это потеря концентрации. После этого гола все пошло по накатанной», – отметил Черышев.

    • Черышев провел 20 минут на поле в матче с «Реалом», выйдя на замену на 70-й минуте.
    • В финале Суперкубка Испании «Реал» 12 января сыграет с победителем пары «Барселона»«Атлетико».

    Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Валенсию» и вышел в финал турнира

    Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80574
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75038
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru