«Это как заново учиться бегать, но все протекает быстро». Классон рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о восстановлении после травмы крестообразных связок.

«Это как заново учиться бегать. Но все протекает быстро. Конечно, сначала было непросто бегать на костылях, но за последние несколько недель многое произошло. Мне было непросто, и я скучаю по футболу, но делаю все, чтобы вернуться в форму», – сказал Классон.

Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.

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