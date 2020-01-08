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  • «Это как заново учиться бегать, но все протекает быстро». Классон рассказал о восстановлении после травмы

«Это как заново учиться бегать, но все протекает быстро». Классон рассказал о восстановлении после травмы

8 января 2020, 18:52
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о восстановлении после травмы крестообразных связок.

«Это как заново учиться бегать. Но все протекает быстро. Конечно, сначала было непросто бегать на костылях, но за последние несколько недель многое произошло. Мне было непросто, и я скучаю по футболу, но делаю все, чтобы вернуться в форму», – сказал Классон.

  • Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.

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Источник: Aftonbladet.se
Россия. Премьер-лига Краснодар Классон Виктор
Комментарии (2)
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Кузьмич на трибуне
1578501914
Дай Бог тебе здоровья. желаю скорейшего восстановления, возвращайся на поле в том техническом и физическом уровне, как и год назад. ЧР будет интереснее.
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portero
1578502190
Здоровья, а то без тебя в нападении тоскливо.
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