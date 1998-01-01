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    «Это как заново учиться бегать, но все протекает быстро». Классон рассказал о восстановлении после травмы

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о восстановлении после травмы крестообразных связок.

    «Это как заново учиться бегать. Но все протекает быстро. Конечно, сначала было непросто бегать на костылях, но за последние несколько недель многое произошло. Мне было непросто, и я скучаю по футболу, но делаю все, чтобы вернуться в форму», – сказал Классон.

    • Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.

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    Источник: Aftonbladet.se

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +36558

      portero 58 минут назад

      Здоровья, а то без тебя в нападении тоскливо.

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      Рейтинг: +1141

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Дай Бог тебе здоровья. желаю скорейшего восстановления, возвращайся на поле в том техническом и физическом уровне, как и год назад. ЧР будет интереснее.

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