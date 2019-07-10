Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

Перед квалификацией лч это хреново. Удачи быкам
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.
- Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.
- Газинский получил травму плеча в товарищеском матче против «Чертаново» 3 июня.
«Юрий Газинский выбыл до ноября. По срокам – тогда [в ноябре] он должен вернуться в общую группу. Восстановление Виктора Классона займет более полугода», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» начнет сезон РПЛ матчем с «Ахматом» 14 июня.
- В сезоне-2019/20 клуб будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.