Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.

Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.

Газинский получил травму плеча в товарищеском матче против «Чертаново» 3 июня.

«Юрий Газинский выбыл до ноября. По срокам – тогда [в ноябре] он должен вернуться в общую группу. Восстановление Виктора Классона займет более полугода», – сказал Мусаев.