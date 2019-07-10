Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.

    • Классон получил травму крестообразных связок во время матча квалификации Евро-2020 против Испании 10 июня.
    • Газинский получил травму плеча в товарищеском матче против «Чертаново» 3 июня.

    «Юрий Газинский выбыл до ноября. По срокам – тогда [в ноябре] он должен вернуться в общую группу. Восстановление Виктора Классона займет более полугода», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» начнет сезон РПЛ матчем с «Ахматом» 14 июня.
    • В сезоне-2019/20 клуб будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: «Р-спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Mityai90 1 минуту назад

      Перед квалификацией лч это хреново. Удачи быкам

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru