Роналду впервые забил в пяти матчах Серии А подряд

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

Таким образом, 34-летний португалец забил в пяти играх чемпионата Италии подряд.

Ранее форвард сделал дубль в поединке с «Удинезе» (3:1), а также отличился по разу во встречах с «Сассуоло» (2:2), «Лацио» (1:3) и «Сампдорией» (2:1).

Роналду впервые удалась такая результативная серия в итальянском национальном первенстве. Ранее лучшим результатом были четыре матча с голами в январе-феврале 2019 года.