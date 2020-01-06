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Роналду впервые забил в пяти матчах Серии А подряд

6 января 2020, 23:18

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 18-го тура Серии А против «Кальяри» (4:0).

Таким образом, 34-летний португалец забил в пяти играх чемпионата Италии подряд.

Ранее форвард сделал дубль в поединке с «Удинезе» (3:1), а также отличился по разу во встречах с «Сассуоло» (2:2), «Лацио» (1:3) и «Сампдорией» (2:1).

Роналду впервые удалась такая результативная серия в итальянском национальном первенстве. Ранее лучшим результатом были четыре матча с голами в январе-феврале 2019 года.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
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