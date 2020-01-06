Роналду: «Доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над «Кальяри» в матче 18-го тура Серии А.
- Туринцы выиграли со счетом 4:0.
- Португальский форвард забил три мяча и сделал голевую передачу.
«Самое главное, что команда выиграла. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Я доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер» и победить. Мы прогрессируем от игры к игре. Не только в защите, но и в полузащите, и в атаке. Нам нужно во всех линиях работать вместе.
Не знаю, буду ли смотреть матч «Интера» с «Наполи». Но надеюсь, что «Интер» проиграет, поскольку это нам поможет. В любом случае сейчас мы сделали все, что могли», – сказал Роналду.
Роналду оформил дебютный хет-трик в Серии А
Роналду – первый игрок, забивавший 18 лет подряд хотя бы один гол в топ-5 лигах Европы
Источник: Football Italia