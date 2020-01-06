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  • Роналду: «Доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер»

Роналду: «Доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер»

6 января 2020, 20:37

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над «Кальяри» в матче 18-го тура Серии А.

  • Туринцы выиграли со счетом 4:0.
  • Португальский форвард забил три мяча и сделал голевую передачу.

«Самое главное, что команда выиграла. Мы хорошо сыграли, создали много моментов. Я доволен хет-триком, но важнее было оказать давление на «Интер» и победить. Мы прогрессируем от игры к игре. Не только в защите, но и в полузащите, и в атаке. Нам нужно во всех линиях работать вместе.

Не знаю, буду ли смотреть матч «Интера» с «Наполи». Но надеюсь, что «Интер» проиграет, поскольку это нам поможет. В любом случае сейчас мы сделали все, что могли», – сказал Роналду.

Роналду оформил дебютный хет-трик в Серии А

Роналду – первый игрок, забивавший 18 лет подряд хотя бы один гол в топ-5 лигах Европы

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Кальяри Интер Роналду Криштиану
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