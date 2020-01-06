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  • «Лацио» подаст в суд на своих фанатов, оскорблявших Балотелли на расистской почве

«Лацио» подаст в суд на своих фанатов, оскорблявших Балотелли на расистской почве

6 января 2020, 13:39

«Лацио» осудил поведение фанатов римского клуба во время матча 18-го тура Серии А с «Брешией» (2:1).

«Как и всегда, «Лацио» осуждает дискриминационное поведение фанатов, некоторая активная часть которых позволила себе это в матче с «Брешией». Клуб осуждает и выражает несогласие с поведением фанатов и подтверждает намерение подать в суд на тех, кто фактически приносит ущерб клубу и вредит его имиджу», – говорится в сообщении на сайте «Лацио».

Фанаты «Лацио» во время матча с «Брешией» оскорбляли Балотелли на расистской почве

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Публикация от text (@mb459)

Источник: Официальный сайт «Лацио»
Италия. Серия А Лацио Брешиа Балотелли Марио
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