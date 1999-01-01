Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Журналист Скира: «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер» – претенденты на Тонали

    Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали находится в сфере интересов четырех клубов.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, на 19-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

    • В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 18 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 30 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79458
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74994
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru