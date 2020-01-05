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  • Журналист Скира: «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер» – претенденты на Тонали

Журналист Скира: «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер» – претенденты на Тонали

5 января 2020, 10:05

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали находится в сфере интересов четырех клубов.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, на 19-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

  • В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 18 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 30 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Франция. Лига 1 Брешиа ПСЖ Ювентус Милан Интер Тонали Сандро
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