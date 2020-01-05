Журналист Скира: «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер» – претенденты на Тонали

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали находится в сфере интересов четырех клубов.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, на 19-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер».