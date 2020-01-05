Журналист Скира: «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер» – претенденты на Тонали

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали находится в сфере интересов четырех клубов.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, на 19-летнего футболиста претендуют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 18 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.