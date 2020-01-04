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Журналист Скира: Эриксен останется в «Тоттенхэме» до лета, у него три варианта продолжения карьеры

4 января 2020, 13:59
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен не будет менять клуб во время зимнего трансферного окна.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, датчанин уйдет из лондонского клуба летом на правах свободного агента.

Агент футболиста ведет переговоры с «Реалом», «Интером» и «ПСЖ».

При этом Эриксен в очередной раз отклонил предложение «Тоттенхэма» о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эриксен Кристиан
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VVadic
1578138614
Атлетико!!!!
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