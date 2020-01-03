AS: «Барселона» планирует в 2020 году купить центрального защитника и одного-двух форвардов

«Барселона» определилась с трансферными планами на 2020-й год, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб намерен приобрести нового центрального защитника, который станет преемником Жерара Пике.

Кроме того, «Барса» собирается подписать одного-двух форвардов, которые в будущем сформируют атаку команды вместе с Ансу Фати.

Среди защитников каталонцам интересны Матейс де Лигт («Ювентус»), Андреас Кристенсен («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина») и Диего Карлос («Севилья»).

Что касается нападающих, то в шорт-лист клуба входят Неймар («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Дани Олмо («Динамо» Загреб).