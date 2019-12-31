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    AS: «Барселона» планирует в 2020 году купить центрального защитника и одного-двух форвардов

    «Барселона» определилась с трансферными планами на 2020-й год, сообщает AS.

    По информации источника, каталонский клуб намерен приобрести нового центрального защитника, который станет преемником Жерара Пике.

    Кроме того, «Барса» собирается подписать одного-двух форвардов, которые в будущем сформируют атаку команды вместе с Ансу Фати.

    Среди защитников каталонцам интересны Матейс де Лигт («Ювентус»), Андреас Кристенсен («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина») и Диего Карлос («Севилья»).

    Что касается нападающих, то в шорт-лист клуба входят Неймар («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Дани Олмо («Динамо» Загреб).

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4867

      84aivengo 33 минуты назад

      своя академия после хави и иньесты перестала работать что ли ?

      0
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      Рейтинг: +1362

      Давид59 > 84aivengo 15 минут назад

      Олмо - свой воспитанник. У Барсы есть деньги. Почему бы иностранными талантами не закупиться?

      0
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