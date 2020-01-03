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  • AS: «Барселона» планирует в 2020 году купить центрального защитника и одного-двух форвардов

AS: «Барселона» планирует в 2020 году купить центрального защитника и одного-двух форвардов

3 января 2020, 11:49
7

«Барселона» определилась с трансферными планами на 2020-й год, сообщает AS.

По информации источника, каталонский клуб намерен приобрести нового центрального защитника, который станет преемником Жерара Пике.

Кроме того, «Барса» собирается подписать одного-двух форвардов, которые в будущем сформируют атаку команды вместе с Ансу Фати.

Среди защитников каталонцам интересны Матейс де Лигт («Ювентус»), Андреас Кристенсен («Челси»), Никола Миленкович («Фиорентина») и Диего Карлос («Севилья»).

Что касается нападающих, то в шорт-лист клуба входят Неймар («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Дани Олмо («Динамо» Загреб).

Источник: AS
Испания. Примера Барселона
Комментарии (7)
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84aivengo
1578048313
своя академия после хави и иньесты перестала работать что ли ?
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Cules2013
1578054242
Из всего списка реально интересен только Лаутаро. Подбор защей вообще странный. Хотя последние годы ЦЗ в команду покупаются удачно.
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