Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клопп – о годичной беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ: «Мне не хватает слов, это уникально»

Клопп – о годичной беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ: «Мне не хватает слов, это уникально»

3 января 2020, 10:39
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу того, что его команда не знает поражений в АПЛ на протяжении полного календарного года.

«В этом есть масса положительного. Мне не хватает слов, это уникально. Сегодня мы не думали о серии длиною в год. Наш Новый год наступит в конце мая, так что мы измеряем дистанции сезонами, а не годами.

При этом очевидно, что такая серия – это хорошо. Но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч», – сказал Клопп.

  • В четверг «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
  • Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков.
  • В последний раз команда Клоппа проигрывала в Премьер-лиге «Манчестер Сити» 3 января 2019 года.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AHTUNGBOL
1578039775
Очевидно, что спад у дружины Клопа наступит, но пока неочевидно когда..)))
Ответить
NEONFOL
1578041917
очевидно что клопп самый сильный тренер современности
Ответить
paracetamol
1578072260
Клопа надо в Зенит купить.
Ответить
житель СПб
1578132558
Реально уникальный человек, и уникальное достижение!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+