Клопп – о годичной беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ: «Мне не хватает слов, это уникально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу того, что его команда не знает поражений в АПЛ на протяжении полного календарного года.
«В этом есть масса положительного. Мне не хватает слов, это уникально. Сегодня мы не думали о серии длиною в год. Наш Новый год наступит в конце мая, так что мы измеряем дистанции сезонами, а не годами.
При этом очевидно, что такая серия – это хорошо. Но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч», – сказал Клопп.
- В четверг «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
- Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков.
- В последний раз команда Клоппа проигрывала в Премьер-лиге «Манчестер Сити» 3 января 2019 года.
Источник: BBC