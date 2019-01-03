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    Клопп – о годичной беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ: «Мне не хватает слов, это уникально»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу того, что его команда не знает поражений в АПЛ на протяжении полного календарного года.

    «В этом есть масса положительного. Мне не хватает слов, это уникально. Сегодня мы не думали о серии длиною в год. Наш Новый год наступит в конце мая, так что мы измеряем дистанции сезонами, а не годами.

    При этом очевидно, что такая серия – это хорошо. Но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч», – сказал Клопп.

    • В четверг «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
    • Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, опережая идущий вторым «Лестер» на 13 очков.
    • В последний раз команда Клоппа проигрывала в Премьер-лиге «Манчестер Сити» 3 января 2019 года.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1009

      AHTUNGBOL 14 минут назад

      Очевидно, что спад у дружины Клопа наступит, но пока неочевидно когда..)))

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