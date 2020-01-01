The Independent: «Герта» согласовала аренду Гранита Джаки

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака должен зимой перейти в «Герту». Клубы согласовали аренду футболиста, пишет The Independent.
«Герта» намерена выкупить футболиста летом. Трансферная стоимость швейцарца – 30 миллионов евро.
- В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
- В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
- После этого Джака принял решение об уходе из «Арсенала».
Источник: The Independent