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    The Independent: «Герта» согласовала аренду Гранита Джаки

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака должен зимой перейти в «Герту». Клубы согласовали аренду футболиста, пишет The Independent.

    «Герта» намерена выкупить футболиста летом. Трансферная стоимость швейцарца – 30 миллионов евро.

    • В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) Джака был заменен на Букайо Сака. Пока капитан «Арсенала» шел к бровке, болельщики освистывали его и торопили как можно быстрее покинуть поле.
    • В ответ на это Джака начал провоцировать фанатов «Арсенала», прикладывая руку к уху, затем сказал им «***» (отстаньте), а после этого не пожал руку главному тренеру и ушел в подтрибунное помещение, сорвав с себя игровую футболку.
    • После этого Джака принял решение об уходе из «Арсенала».

    Источник: The Independent

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    01.01.2020 19:28
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