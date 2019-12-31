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Corriere dello Sport: «Ювентус» может продлить контракт с Роналду

31 декабря 2019, 19:23
5

«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Криштиану Роналду.

Нынешнее соглашение 34-летнего форварда с туринцами рассчитано до 2022 года.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Юве» весной 2020 года решит, стоит ли предлагать португальцу новый контракт. Все будут зависеть от его выступлений, а также от того, выиграет ли клуб Лигу чемпионов.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
  • В этом сезоне он забил 12 голов в 21 матче.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов туринцы сыграют с «Лионом».

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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DeStar
1577813496
да и так до 2022, зачем больше? ведь ясно что вряд ли он после 22 будет еще играть на таком уровне, ему уже 37 будет когда контракт кончится..
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Don_Barzini
1577860921
Может продлить, а может и нет. С Новым годом!!!)))
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