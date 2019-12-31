Corriere dello Sport: «Ювентус» может продлить контракт с Роналду

«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Криштиану Роналду.
Нынешнее соглашение 34-летнего форварда с туринцами рассчитано до 2022 года.
Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Юве» весной 2020 года решит, стоит ли предлагать португальцу новый контракт. Все будут зависеть от его выступлений, а также от того, выиграет ли клуб Лигу чемпионов.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 12 голов в 21 матче.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов туринцы сыграют с «Лионом».
Источник: Corriere dello Sport