The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

В ФИФА обсуждается возможность изменения футбольных правил в части определения офсайда.

По информации The Times, предлагается идея не фиксировать положение «вне игры» при минимальном просвете между последним игроком обороны и атакующим футболистом.

Сейчас игрок атаки считается угодившим в офсайд, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится ближе к чужим воротам по сравнению с защищающимся соперником.

В случае поддержки данной идеи на уровне ФИФА, реформа будет разработана и предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.