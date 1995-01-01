The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

Минимальный просвет-это не более чем???? Как определить минимальный просвет. У меня в таком случае своё предложение.
В связи с тем что под майками футболистов и так уже стоит датчик , который фиксирует скорость , игрока, расстояние пройденное и в пробежках, пульс и прочее, то очень просто фиксировать с помощью приборов и кто ближе к воротам. Но тут возникает очень интересный факт, защитник спиной к воротам , а нападающий лицом к воротам или боком, и тогда положение датчика может на 20-30 см давать не правильное показание.
В ФИФА обсуждается возможность изменения футбольных правил в части определения офсайда.
По информации The Times, предлагается идея не фиксировать положение «вне игры» при минимальном просвете между последним игроком обороны и атакующим футболистом.
Сейчас игрок атаки считается угодившим в офсайд, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится ближе к чужим воротам по сравнению с защищающимся соперником.
В случае поддержки данной идеи на уровне ФИФА, реформа будет разработана и предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.