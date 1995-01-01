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    The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

    В ФИФА обсуждается возможность изменения футбольных правил в части определения офсайда.

    По информации The Times, предлагается идея не фиксировать положение «вне игры» при минимальном просвете между последним игроком обороны и атакующим футболистом.

    Сейчас игрок атаки считается угодившим в офсайд, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится ближе к чужим воротам по сравнению с защищающимся соперником.

    В случае поддержки данной идеи на уровне ФИФА, реформа будет разработана и предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1085

      Ковастер 5 минут назад

      Минимальный просвет-это не более чем???? Как определить минимальный просвет. У меня в таком случае своё предложение.
      В связи с тем что под майками футболистов и так уже стоит датчик , который фиксирует скорость , игрока, расстояние пройденное и в пробежках, пульс и прочее, то очень просто фиксировать с помощью приборов и кто ближе к воротам. Но тут возникает очень интересный факт, защитник спиной к воротам , а нападающий лицом к воротам или боком, и тогда положение датчика может на 20-30 см давать не правильное показание.

      0
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      Рейтинг: +22435

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Как всегда неправильно перевели: не "минимальный" просвет, а явный просвет !

      0
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      Рейтинг: +8306

      ufos73 7 минут назад

      Можно еще сделать "на усмотрение судьи", вот где счастье для бомжей будет!

      0
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      Рейтинг: +1116

      Mister_Tomsk 10 минут назад

      да пох! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ ТОВАРИЩИ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!

      1
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      Рейтинг: +1096

      alarm 39 минут назад

      позор спартаку!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +848

      spam2009 > alarm 27 минут назад

      а причем тут спартак маленькое неадекватное ч.м.о.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2403

      Alekxei Z. > alarm 9 минут назад

      Соска ты неугомонная.
      пора уже взрослеть.

      1
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      Рейтинг: +5840

      BRO_football 40 минут назад

      Да уж, стоит дать более точную формулировку определению "минимальный просвет", иначе ещё больших проблем не избежать.

      1
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      Рейтинг: +1674

      giluxa1963 48 минут назад

      да отмените его совсем как во дворе

      2
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      Рейтинг: +1654

      Чермындыр > giluxa1963 40 минут назад

      давно пора

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      Рейтинг: +3012

      JTherry 48 минут назад

      Вилков с Мешковым обрадовались идее "минимального просвета")))

      0
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      Рейтинг: +57

      G.P. 1 час назад

      "при минимальном просвете" - очень чёткая формулировка, прямо чувствую, что она от всех проблем избавит :))

      6
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      Рейтинг: -3

      jora_lok 1 час назад

      Хорошо было бы, если бы офсайдом считался просвет между игроком нападения и защиты, если игрок ближе к воротам. А если хоть какие-то части находятся на одной линии, то нет офсайда

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