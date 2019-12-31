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  • The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

The Times: ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

31 декабря 2019, 12:20
27

В ФИФА обсуждается возможность изменения футбольных правил в части определения офсайда.

По информации The Times, предлагается идея не фиксировать положение «вне игры» при минимальном просвете между последним игроком обороны и атакующим футболистом.

Сейчас игрок атаки считается угодившим в офсайд, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится ближе к чужим воротам по сравнению с защищающимся соперником.

В случае поддержки данной идеи на уровне ФИФА, реформа будет разработана и предложена Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) для тестов и дальнейшего утверждения.

Источник: The Times
Весь мир
Комментарии (27)
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jora_lok
1577784455
Хорошо было бы, если бы офсайдом считался просвет между игроком нападения и защиты, если игрок ближе к воротам. А если хоть какие-то части находятся на одной линии, то нет офсайда
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G.P.
1577785009
"при минимальном просвете" - очень чёткая формулировка, прямо чувствую, что она от всех проблем избавит :))
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giluxa1963
1577786541
да отмените его совсем как во дворе
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Mister_Tomsk
1577788841
да пох! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ ТОВАРИЩИ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
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ufos73
1577788969
Можно еще сделать "на усмотрение судьи", вот где счастье для бомжей будет!
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mihail200606
1577790043
Одному судье минимальный просвет будет минимальным, другому - чуть менее минимальным.. Как его определить.. Ориентировались бы на ноги уже-если нога выступает, то оффсайд..
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моэм
1577805581
Не знаю точно как работает система фиксации гола , но может можно это применить на ноги?...скажем в бутсе будет находится чип-датчик...это как один из вариантов расширения работы уже работающей системы фиксации гола ….что сильно уменьшит зависимость от человеческого фактора....мне представляется что в этом вопросе должно быть больше КОНКРЕТНЫХ нестандартных и хотя бы поверхностно научно- обоснованных идей.
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zigbert
1577805742
В любом случае проблемы с определением "положения вне игры",все равно будут.
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richi
1577874923
Не оторвался в момент передачи атакующий футболист от защитника - офсайдом не считать. И зрелищность повысится, голов будет больше, и динамика матча возрастет.
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giluxa1963
1577958168
что такое футбол ,это нога -мяч ну так и определяйте офсайд по ногам а не по ушам
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