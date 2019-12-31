На игрока «Краснодара» Вандерсона претендуют клуб АПЛ и «Рома»

Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон может покинуть РПЛ. Интерес к бразильцу есть за рубежом, сказал агент Филиппо Гасбарри.
«Рома» ищет игрока на правый фланг, в контексте этой роли рассматривается Вандерсон. Это возможный трансфер для римлян – аренда с обязательством выкупа. Также на футболиста есть претендент в АПЛ», – цитирует Гасбарри Voce Gialorossa.
- Вандерсон играет в России с 2017 года.
- В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей РПЛ, забил два гола, сделал два результативных паса.
- «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
Источник: Voce Gialorossa
Газета о «Роме». Аудитория в твиттере - более 30,8 тысячи подписчиков.