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  • На игрока «Краснодара» Вандерсона претендуют клуб АПЛ и «Рома»

На игрока «Краснодара» Вандерсона претендуют клуб АПЛ и «Рома»

31 декабря 2019, 08:05
17

Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон может покинуть РПЛ. Интерес к бразильцу есть за рубежом, сказал агент Филиппо Гасбарри.

«Рома» ищет игрока на правый фланг, в контексте этой роли рассматривается Вандерсон. Это возможный трансфер для римлян – аренда с обязательством выкупа. Также на футболиста есть претендент в АПЛ», – цитирует Гасбарри Voce Gialorossa.

  • Вандерсон играет в России с 2017 года.
  • В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей РПЛ, забил два гола, сделал два результативных паса.
  • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

Источник: Voce Gialorossa

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Рома Вандерсон
Комментарии (17)
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латунный
1577767785
новогодняя распродажа .походу наигрался галицкий футболом
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Masteralex
1577777243
"12 матчей АПЛ" ну почти АПЛ да :)
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Mazai-NN
1577784387
Сейчас начнут иностранцев продавать.
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Ковастер
1577789447
Вандерсон- конечно в этом году лучше , чем в прошлом, но не настолько как Перейра или Гранквист(я беру не позиции на поле , а по качеству игры и по значимости игрока). Но это не тот случай , когда нужно выкручивать руки потенциальным покупателям. Есть цена покупки, есть затраты на игрока. Если предложения будут с плюсом , то нужно продавать.
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