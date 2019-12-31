На игрока «Краснодара» Вандерсона претендуют клуб АПЛ и «Рома»

Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон может покинуть РПЛ. Интерес к бразильцу есть за рубежом, сказал агент Филиппо Гасбарри.

«Рома» ищет игрока на правый фланг, в контексте этой роли рассматривается Вандерсон. Это возможный трансфер для римлян – аренда с обязательством выкупа. Также на футболиста есть претендент в АПЛ», – цитирует Гасбарри Voce Gialorossa.