Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    На игрока «Краснодара» Вандерсона претендуют клуб АПЛ и «Рома»

    Атакующий футболист «Краснодара» Вандерсон может покинуть РПЛ. Интерес к бразильцу есть за рубежом, сказал агент Филиппо Гасбарри.

    «Рома» ищет игрока на правый фланг, в контексте этой роли рассматривается Вандерсон. Это возможный трансфер для римлян – аренда с обязательством выкупа. Также на футболиста есть претендент в АПЛ», – цитирует Гасбарри Voce Gialorossa.

    • Вандерсон играет в России с 2017 года.
    • В текущем сезоне бразилец провел 12 матчей АПЛ, забил два гола, сделал два результативных паса.
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Voce Gialorossa

    Газета о «Роме». Аудитория в твиттере - более 30,8 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:05
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1163

      латунный 2 часа назад

      новогодняя распродажа .походу наигрался галицкий футболом

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74937
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru