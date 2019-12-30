Гвардиола: «Каждый тур АПЛ превращается в хаос из-за ВАР»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 20-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (2:0).

«У нас было не так много времени на восстановление. Сегодня мы играли с очень крепким соперником – не только физически, но и ментально.

Что касается ВАР, то я не раз говорил, что у меня много претензий к этой системе. Каждый тур АПЛ превращается в хаос из-за ВАР. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация будет лучше», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ.

В активе команды Гвардиолы 41 очко после 20-ти туров.

АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и приблизился к «Лестеру» в таблице