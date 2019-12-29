Карпин: «Нет цели выиграть Кубок «Париматч» Премьер»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер в Катаре, который пройдет в феврале 2020 года.

«Нет цели выигрывать турнир. Идет планомерная подготовка к каждой игре: с точки зрения физической подготовки и каких-то наших тактических мыслей. Если бы была задача выиграть, понятно, что ни одна команда не играла бы разными составами первый и второй таймы.

Все тренеры на этом турнире проверяют, дают нагрузку каждому футболисту. Все главные цели – в РПЛ: выигрывать и набирать очки. Победа в турнире в Катаре самое последнее, о чем мы думаем. Важно, чтобы не было травм, все получили определенную нагрузку и выполнили тот объем работы, который запланирован», – сказал Карпин.