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    Карпин: «Нет цели выиграть Кубок «Париматч» Премьер»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер в Катаре, который пройдет в феврале 2020 года.

    «Нет цели выигрывать турнир. Идет планомерная подготовка к каждой игре: с точки зрения физической подготовки и каких-то наших тактических мыслей. Если бы была задача выиграть, понятно, что ни одна команда не играла бы разными составами первый и второй таймы.

    Все тренеры на этом турнире проверяют, дают нагрузку каждому футболисту. Все главные цели – в РПЛ: выигрывать и набирать очки. Победа в турнире в Катаре самое последнее, о чем мы думаем. Важно, чтобы не было травм, все получили определенную нагрузку и выполнили тот объем работы, который запланирован», – сказал Карпин.

    • Кубок «Париматч» Премьер пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.
    • В нем примут участие «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и белградский «Партизан».
    • Ростовчане идут третьими в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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