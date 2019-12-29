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Карпин: «Нет цели выиграть Кубок «Париматч» Премьер»

29 декабря 2019, 16:20
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от Кубка «Париматч» Премьер в Катаре, который пройдет в феврале 2020 года.

«Нет цели выигрывать турнир. Идет планомерная подготовка к каждой игре: с точки зрения физической подготовки и каких-то наших тактических мыслей. Если бы была задача выиграть, понятно, что ни одна команда не играла бы разными составами первый и второй таймы.

Все тренеры на этом турнире проверяют, дают нагрузку каждому футболисту. Все главные цели – в РПЛ: выигрывать и набирать очки. Победа в турнире в Катаре самое последнее, о чем мы думаем. Важно, чтобы не было травм, все получили определенную нагрузку и выполнили тот объем работы, который запланирован», – сказал Карпин.

  • Кубок «Париматч» Премьер пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.
  • В нем примут участие «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и белградский «Партизан».
  • Ростовчане идут третьими в РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Popados
1577639593
А Какая цель есть?
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Mazai-NN
1577641122
Партизан это хорошо. Тошич оставил положительные воспоминания. Да и поинтереснее будет разбавить иностранными клубами.
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VVM1964
1577649207
Он наш ))))))
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Plyash
1577656143
Непонятный ответ.Выигрыш любого подобного турнира обязательно даёт моральный и эмоциональный заряд и настрой команде,особенно молодым игрокам.Поэтому многие европейские гранды принимают участие в подобных турнирах в межсезонье.
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