«Вулверхэмптон» – лидер сезона АПЛ по очкам, набранным после проигрыша по ходу матчей

В 19-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» (3:2). По ходу встречи команда Нуну Эшпириту Санту уступала в два мяча.

«Вулверхэмптон» лидирует в сезоне по так называемым волевым очкам – набранным в матчах, по ходу которых команда уступала. Таких баллов у вулверхэмптонцев 14 (всего – 30).