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  • «Вулверхэмптон» – лидер сезона АПЛ по очкам, набранным после проигрыша по ходу матчей

«Вулверхэмптон» – лидер сезона АПЛ по очкам, набранным после проигрыша по ходу матчей

28 декабря 2019, 01:32

В 19-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» (3:2). По ходу встречи команда Нуну Эшпириту Санту уступала в два мяча.

«Вулверхэмптон» лидирует в сезоне по так называемым волевым очкам – набранным в матчах, по ходу которых команда уступала. Таких баллов у вулверхэмптонцев 14 (всего – 30).

  • «Вулверхэмптон» в матче с «Сити» установил рекорд по владению мячом в играх чемпионата против команд Хосепа Гвардиолы.
  • Клуб из Вулверхэмптона в АПЛ идет на пятом месте – в зоне Лиги Европы.
  • Уже завтра, 29 декабря, команда сыграет в гостях против лидера чемпионата – «Ливерпуля».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон
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