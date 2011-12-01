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    «Вулверхэмптон» – лидер сезона АПЛ по очкам, набранным после проигрыша по ходу матчей

    В 19-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» (3:2). По ходу встречи команда Нуну Эшпириту Санту уступала в два мяча.

    «Вулверхэмптон» лидирует в сезоне по так называемым волевым очкам – набранным в матчах, по ходу которых команда уступала. Таких баллов у вулверхэмптонцев 14 (всего – 30).

    • «Вулверхэмптон» в матче с «Сити» установил рекорд по владению мячом в играх чемпионата против команд Хосепа Гвардиолы.
    • Клуб из Вулверхэмптона в АПЛ идет на пятом месте – в зоне Лиги Европы.
    • Уже завтра, 29 декабря, команда сыграет в гостях против лидера чемпионата – «Ливерпуля».

    Источник: Бомбардир.ру

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