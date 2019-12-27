Шапи: «Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться не буду»

Это как та бабушка на вокзале. Пирожки, горячие пирожки. Спрашиваешь- по сколько пирожки? Говорит - Не продаю. А зачем кричишь? Отвечает - Для аппетита!
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».
«Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.
Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — сказал Сулейманов.
- Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
- Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро.