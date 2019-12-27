Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Шапи: «Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться не буду»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

    «Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.

    Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — сказал Сулейманов.

    • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
    • Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1865

      neveldomha 15 минут назад

      Это как та бабушка на вокзале. Пирожки, горячие пирожки. Спрашиваешь- по сколько пирожки? Говорит - Не продаю. А зачем кричишь? Отвечает - Для аппетита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6485

      mihail200606 21 минуту назад

      Правильно, не зарекайся..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru