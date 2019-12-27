Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шапи: «Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться не буду»

27 декабря 2019, 15:45
7

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

«Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.

Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — сказал Сулейманов.

  • Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил четыре гола, сделал пять результативных пасов.
  • Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1577452585
Правильно, не зарекайся..
Ответить
neveldomha
1577452979
Это как та бабушка на вокзале. Пирожки, горячие пирожки. Спрашиваешь- по сколько пирожки? Говорит - Не продаю. А зачем кричишь? Отвечает - Для аппетита!
Ответить
Серёга Краснодарский
1577456521
балахон как дзюдо.
Ответить
Вомбат
1577457013
Правильно, что не хочет в Зенит. Игрок должен хотеть играть в своей команде, а если уж переходить, то перейти туда, где он нужен на поле, а не на лавке.
Ответить
acor94
1577467908
Да он даже у себя в основу не всегда проходит, какой зенит? На его позицию 4 игрока.
Ответить
paracetamol
1577473039
Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. -------------------------------------------- Правильное решение, нам такой сморчок не нужен.
Ответить
kazak1975
1577475719
Нет в Зените места этому шапи. Ему- в Рубин.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+