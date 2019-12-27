Шапи: «Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться не буду»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

«Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в «Краснодаре» — останусь.

Перешел бы в «Зенит»? Думаю, нет. Зарекаться, говорить «никогда бы не перешел» не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме «Краснодара», — сказал Сулейманов.