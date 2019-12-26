Защитник «Ростова» Вилюш должен перейти в «Урал»

«Урал» планирует усилиться защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем. Трансфер должен состояться зимой, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Защитник «Ростова» Мацей Вилюш в начале 2019 перенeс операцию на колене, травма была получена на турнире в Катаре. Потом была операция и долгое восстановление, в сезоне он сыграл только на Кубок.

Но игрок квалифицированный, интерес к нему на рынке есть. В это трансферное окно Вилюш, по моей информации, перейдeт в «Урал», – написал инсайдер.