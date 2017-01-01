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    Защитник «Ростова» Вилюш должен перейти в «Урал»

    «Урал» планирует усилиться защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем. Трансфер должен состояться зимой, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Защитник «Ростова» Мацей Вилюш в начале 2019 перенeс операцию на колене, травма была получена на турнире в Катаре. Потом была операция и долгое восстановление, в сезоне он сыграл только на Кубок.

    Но игрок квалифицированный, интерес к нему на рынке есть. В это трансферное окно Вилюш, по моей информации, перейдeт в «Урал», – написал инсайдер.

    • 31-летний Вилюш стоит на рынке 800 тысяч евро.
    • Поляк выступает в России с 2017 года.
    • «Урал» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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