Защитник «Ростова» Вилюш должен перейти в «Урал»

«Урал» планирует усилиться защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем. Трансфер должен состояться зимой, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Защитник «Ростова» Мацей Вилюш в начале 2019 перенeс операцию на колене, травма была получена на турнире в Катаре. Потом была операция и долгое восстановление, в сезоне он сыграл только на Кубок.
Но игрок квалифицированный, интерес к нему на рынке есть. В это трансферное окно Вилюш, по моей информации, перейдeт в «Урал», – написал инсайдер.
- 31-летний Вилюш стоит на рынке 800 тысяч евро.
- Поляк выступает в России с 2017 года.
- «Урал» в РПЛ идет девятым.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова