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Защитник «Ростова» Вилюш должен перейти в «Урал»

26 декабря 2019, 21:28

«Урал» планирует усилиться защитником «Ростова» Мацеем Вилюшем. Трансфер должен состояться зимой, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Защитник «Ростова» Мацей Вилюш в начале 2019 перенeс операцию на колене, травма была получена на турнире в Катаре. Потом была операция и долгое восстановление, в сезоне он сыграл только на Кубок.

Но игрок квалифицированный, интерес к нему на рынке есть. В это трансферное окно Вилюш, по моей информации, перейдeт в «Урал», – написал инсайдер.

  • 31-летний Вилюш стоит на рынке 800 тысяч евро.
  • Поляк выступает в России с 2017 года.
  • «Урал» в РПЛ идет девятым.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Вилюш Мацей
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