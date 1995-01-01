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    АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Брайтон», проигрывая после первого тайма

    В 19-м туре АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Брайтон».

    Счет в первом тайме открыл «Брайтон» после розыгрыша штрафного удара. До этого Гарри Кейн забил гол, но он после видеопросмотра был отменен из-за офсайда. Во втором тайме Кейн забил уже по правилам, а победный гол в матче был записан на счет Деле Алли.

    «Тоттенхэм» набрал 29 очков и поднялся в зону еврокубков.

    Чемпионат Англии. 19-й тур.

    «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1 (0:1).

    Голы: 0:1 – Уэбстер, 37; 1:1 – Кейн, 53; 2:1 – Алли, 72.

    Предупреждения: Берн (30), Уинкс (36), Санчес (39), Гросс (42), Лукас Моура (74), Сиссоко (84).

    «Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Алли, Лукас Моура (Дайер, 76), Сиссоко, Сессеньон (Ло Чельсо, 56), Уинкс (Эриксен, 68), Кейн.

    «Брайтон»: Райан, Бернардо (Троссард, 76), Берн, Даффи, Скелотто (Биссума, 83), Стивенс, Муй, Альсате, Гросс, Уэбстер, Коннолли (Мопе, 68).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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